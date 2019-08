Junín perdió con Chivilcoy en el juego de ida

El seleccionado U13 de la Asociación Juninense de Básquetbol perdió anoche 73-69 ante su similar de Chivilcoy y no pudo retener la localía en la eliminatoria zonal camino al provincial de la categoría. Mañana juegan la revancha en el estadio del club San Lorenzo de la vecina localidad.

En tanto hoy Argentino recibe a Ciclista Juninense en el inicio del campeonato clausura de la AJB. Detalle:

Programa local

Hoy

Club Argentino

19 U17 Argentino vs Ciclista

21 Mayores Argentino vs Ciclista

Martes 20

Club Cavul

19.30 U17 Cavul vs 9 de Julio

21.30 Mayores Cavul vs 9 de Julio

Club San Lorenzo

20 U13 Chivilcoy vs Junín (revancha)

Miércoles 21

Club San Martín

19 U17 San Martín B vs Junín

21 Mayores San Martín vs Junín

Club 9 de Julio

20 U15 9 de Julio vs Cavul

Club Sarmiento

19 U17 Sarmiento vs Los Indios

21 Mayores Sarmiento vs Los Indios

Club 9 de Julio

20 U13 Junín vs Chivilcoy (desempate)

Jueves 22

19.30 U17 Porteño vs El Linqueño

21.30 Mayores Porteño vs El Linqueño

Club Argentino

19 U15 Argentino vs Ciclista

21 U19 Argentino vs Ciclista

Viernes 23

Club San Martín

19 U15 San Martín vs Junín

21 U17 San Martín A vs Junín

Club El Linqueño

19.45 U15 El Linqueño vs Porteño

Sábado 24

Club Sarmiento

15 U15 Sarmiento vs Los Indios

17 U19 Sarmiento vs Los Indios

Sábado 24 y domingo 25

Club San Martín

U17 “Torneo Tres Ciudades”

Participan

Ciclista, campeón de Junín

Argentino, sub campeón de Junín

Colón, campeón de Chivilcoy

Más el campeón de Pergamino

Provincial de clubes U17

Miércoles 28

Club Ciclista

20 U17 Ciclista vs Saladillo

Club Colón Chivilcoy

20 U17 Colón vs 9 de Julio

Viernes 30

Saladillo

20 U17 Saladillo vs Ciclista

Club 9 de Julio

20 U17 9 de Julio vs Colón

Domingo 1/9

Hipotéticos desempates

Club Ciclista

19 U17 Ciclista vs Saladillo

Chivilcoy

19 U17 Colón vs 9 de Julio