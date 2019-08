Horacio Masino: “Con la devaluación que hubo, la logística para la LNB se va a complicar un poco”

Horacio Masino, presidente del Club Atlético Argentino, habló con Democracia sobre el panorama del club para la Liga Nacional luego de que presupuestara una temporada con un dólar a 45 pesos y que posteriormente saltó a $60.

Comenzó diciendo: “Para sencillo es complicado. Nosotros tenemos los contratos del plantel en pesos, inclusive hasta el del jugador brasilero Guzmao Costa. El único contrato en dólares es el del extranjero CJ Turman.

“Se nos complica un poco, pero comparado con el año pasado que había una legión de foráneos hubiese sido desastroso.

“Vamos a ver si se va a mantener el dólar en 58-60 pesos y en todo caso se podría hablar con el representante del jugador foráneo.

“Pero lo importante es el contrato en pesos con la mayoría del plantel.

“La logística nos va a cambiar entre un 25 y 30 por ciento. Puede cambiar el combustible, el hotel seguro, la comida, los vuelos aéreos. Esto es lo que descalabra lo que uno tiene armado, presupuestado de antemano.

“Igual uno siempre presupuesta un ocho o diez por ciento de más para no tener sorpresas más adelante, pero nunca un veinticinco por ciento.

“Con esta devaluación de casi un treinta por ciento, que nadie la esperaba a semejante cifra, deberemos ajustar algún otro tipo de cosas, ser más prácticos y más justos en los movimientos que vamos a hacer.

“Va a ser un gran problema la logística para nosotros y para todos los clubes por igual, porque nadie está exento de lo que pasó en el país.

“Nosotros siempre venimos atrás de la cola del barrilete, se sacude un poco, pero siempre la remamos.

Estamos bien armados este año, un poco más previsibles que el año pasado y eso es lo que nos ayuda en la Liga Nacional”.



Las entradas

“En cuanto a los abonos, el precio lo fijamos nosotros. A las entradas también le ponemos un precio, siempre consensuado con la AdC. Hay una buena comunicación con la AdC.

“Pero no somos de matar a la gente, sino más bien de tratar dentro de las posibilidades de ser accesibles para que puedan seguir viniendo a alentar al equipo, a participar de un espectáculo de jerarquía.

“Desde el año pasado hicimos convenios con las escuelas, no solamente para incentivar a la gente a venir, sino que vengan los chicos”.

“Cada partido del año pasado vino una escuela diferente con entre ochenta y cien chicos. La intención nuestra es también que se integren al deporte. Vamos a repetir este año los convenios con los establecimientos educacionales”.

El club

“El club hoy está bien, realizamos las obras necesarias para dejar el estadio en condiciones para la Liga Nacional y recién el lunes va a estar listo para ser utilizado. Se pintó completamente y hay que respetar el tiempo del laqueado para que fije bien y no tener inconvenientes por toda la temporada.

“En cuanto a los sponsors, es un orgullo que se hayan agregado dos nuevos. Para nosotros fue una alegría enorme que ellos nos hayan llamado para trabajar con nosotros, para participar de este espectáculo que en la Liga Nacional de Básquetbol. Y son empresas de Junín”.

“Los grandes sponsors confirmaron que siguen –Naldo, Medifé- y el resto que está alrededor de la cancha también. Todos ayudan a la parte económica de nuestro club”.<