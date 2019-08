Chami, Corvalán, Petraglia y Saita, con nivel 3

Del 3 al 10 de agosto se realizó el campus Eneba Nivel 3 superior, para entrenador, es de Básquet.

Tuvo lugar en el club Macabi de la localidad de San Miguel.

Fue la fase presencial e intensiva del año 2019 que contó con retos, fases a distancia en la exclusiva plataforma virtual on line de Eneba Cabb .

Estuvo dirigido a los entrenadores que buscan su matricula máxima para calificar y así poder estar habilitados para dirigir profesionalmente. Deberán presentar una tesis final.

Los entrenadores de Junin que probaron esta difícil etapa son :

Martín Petraglia (San Martín)

Gerardo Saita (San Martín)

Javier Corvalán (Sarmiento)

Juan Pablo Chami (Ciclista Juninense)



Programa AJB

Domingo18

Club 9 de Julio

19.30 U13 Junín vs Chivilcoy



Lunes 19

Club Argentino

19 U17 Argentino vs Ciclista

21 Mayores Argentino vs Ciclista



Martes 20

Club Cavul

19.30 U17 Cavul vs 9 de Julio

21.30 Mayores Cavul vs 9 de Julio

Club San Lorenzo

20 U13 Chivilcoy vs Junín (revancha)