Victoria de Los Indios

Los Indios goleó anoche a Argentino de Chivilcoy por 66 a 45, en el inicio de la eliminatoria zonal de la Liga Provincial U13 de Básquetbol.

Nueve de Julio, por su parte, perdió en su visita a Los Millonarios de Bragado por 56 a 42. Hoy juegan las revanchas, invirtiendo la localía.

Programa local

Domingo18

Club 9 de Julio

19.30 U13 Junín vs Chivilcoy

Lunes 19

Club Argentino

19 U17 Argentino vs Ciclista

21 Mayores Argentino vs Ciclista

Martes 20

Club Cavul

19.30 U17 Cavul vs 9 de Julio

21.30 Mayores Cavul vs 9 de Julio

Club San Lorenzo

20 U13 Chivilcoy vs Junín (revancha)

Miércoles 21

Club San Martín

19 U17 San Martín B vs Junín

21 Mayores San Martín vs Junín

Club 9 de Julio

20 U15 9 de Julio vs Cavul

Club Sarmiento

19 U17 Sarmiento vs Los Indios

21 Mayores Sarmiento vs Los Indios

Club 9 de Julio

20 U13 Junín vs Chivilcoy (desempate)

Jueves 22

19.30 U17 Porteño vs El Linqueño

21.30 Mayores Porteño vs El Linqueño

Club Argentino

19 U15 Argentino vs Ciclista

21 U19 Argentino vs Ciclista

Viernes 23

Club San Martín

19 U15 San Martín vs Junín

21 U17 San Martín A vs Junín

Club El Linqueño

19.45 U15 El Linqueño vs Porteño

Sábado 24

Club Sarmiento

15 U15 Sarmiento vs Los Indios

17 U19 Sarmiento vs Los Indios

Sábado 24 y domingo

25 Club San Martín

U17 “Torneo Tres Ciudades”

Participan

Ciclista, campeón de Junín

Argentino, sub campeón de Junín

Colón, campeón de Chivilcoy

Más el campeón de Pergamino.