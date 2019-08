Este sábado comienza el campeonato Clausura

Este sábado comenzará el campeonato Clausura del minibásquetbol local. Todo el detalle del torneo:

Programa

Sábado 17

San Martín vs Argentino

Ciclista vs El Linqueño

Los Indios B vs Los Indios A

Cavul vs Porteño

Sarmiento vs Deportivo Baigorrita

9 de Julio vs Junín

Fecha 13 Rev.

Argentino vs Junín

Deportivo Baigorrita vs 9 de Julio

Porteño vs Sarmiento

Los Indios A vs Cavul

El Linqueño vs Los Indios B

San Martín vs Ciclista

Fecha 14 Rev.

Ciclista vs Argentino

Los Indios B vs San Martín

Cavul vs El Linqueño

Sarmiento vs Los Indios A

9 de Julio vs Porteño

Junín vs Deportivo Baigorrita

Fecha 15 Rev.

Argentino vs Deportivo Baigorrita

Porteño vs Junín

Los Indios A vs 9 de Julio

El Linqueño vs Sarmiento

San Martín vs Cavul

Ciclista vs Los Indios B



Fecha 16 Rev.

Los Indios B vs Argentino

Cavul vs Ciclista

Sarmiento vs San Martín

9 de Julio vs El Linqueño

Junín vs Los Indios A

Deportivo Baigorrita vs Porteño



Fecha 17 Rev.

Argentino vs Porteño

Los Indios A vs Deportivo Baigorrita

El Linqueño vs Junín

San Martín vs 9 de Julio

Ciclista vs Sarmiento

Los Indios B vs Cavul



Fecha 18 Rev.

Cavul vs Argentino

Sarmiento vs Los Indios B

9 de Julio vs Ciclista

Junín vs San Martín

Deportivo Baigorrita vs El Linqueño

Porteño vs Los Indios A



Fecha 19 Rev.

Argentino vs Los Indios A

El Linqueño vs Porteño

San Martín vs Deportivo Baigorrita

Ciclista vs Junín

Los Indios B vs 9 de Julio

Cavul vs Sarmiento



Fecha 20 Rev.

Sarmiento vs Argentino

9 de Julio vs Cavul

Junín vs Los Indios B

Deportivo Baigorrita vs Ciclista

Porteño vs San Martín

Los Indios A vs El Linqueño



Fecha 21 Rev.

Argentino vs El Linqueño

San Martín vs Los Indios A

Ciclista vs Porteño

Los Indios B vs Deportivo Baigorrita

Cavul vs Junín

Sarmiento vs 9 de Julio



Fecha 22 Rev.

9 de Julio vs Argentino

Junín vs Sarmiento

Deportivo Baigorrita vs Cavul

Porteño vs Los Indios B

Los Indios A vs Ciclista

El Linqueño vs San Martín

Selección U13

El domingo 18 a las 19.30 en cancha del club 9 de Julio va el juego de ida de la eliminatoria zonal U13 entre Junín y Chivilcoy. El martes se juega la revancha en Chivilcoy. De haber tercero, la serie vuelve a Junín para el miércoles 21.

El plantel

El seleccionado juninense está integrado por los siguientes jugadores:

Paolín, Thiago

Barile, Benjamín

Clavell, Juan Martín

Vidal, Juan

Wyllie, Martín

Pérez, Imanol

Di Prinzio, Piero

Policrite, Gino

Esponda, Juan Segundo

Pastorino, Agustín

Burgos, Matías

Rojas, Mateo

Di Viesti, Balthazar

Ortiz, Joaquín

Marveggio, Tomás

Viaño, Manuel

D.T.: Julio Mázzaro

Asistentes: Federico Martínez y Juan Pablo Chami.