Mañana, nueva asamblea en Ciclista Juninense

Mañana miércoles se realizará una nueva asamblea en Ciclista Juninense, que busca definir su futuro. El presidente Miguel Had convocó a los socios nuevamente porque en la última asamblea quedó una buena sensación.

Had le pidió más apoyo en el día a día a los simpatizantes, sobre todo por el tema de la logística y comodidad de los jugadores profesionales.

El plan deportivo

Como adelantó Democracia, el sueño de la dirigencia era tentar a Julián Pagura para que sea el técnico nuevamente. Pero la realidad indica que el venadense arregló condiciones y será asistente de Leo Gutiérrez en Olímpico.

Juan Pablo Chami, el DT que se encuentra hoy en formativas y Torneo de Primera División local, está visto con buenos ojos. Aunque claro, la primordial preocupación hoy es conseguir el dinero para jugar Liga Argentina.

Liga Argentina o nada

Miguel Had, que se sentó con Rubén Toscanini y Roger Arrieta en la última asamblea, fue claro: se juega Liga Argentina o no se juega nada. Como dijimos, era muy difícil la posiblidad del Federal porque había que intercambiar la plaza con otro equipo de esa división y ninguna institución tenía el dinero para hacerlo. Es por eso que la Liga Argentina quedó como única opción y el club tiene toda la intención de hacerlo. Recordemos que Ciclista viene jugando ininterrumpidamente hace 35 años los torneos profesionales y disputó 23 Ligas Argentinas (ex TNA).