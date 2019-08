El titular de la entidad del barrio “las morochas” dialogó con democracia

Horacio Masino, nuevo titular de la institución del barrio “ Las Morochas” analizó con Democracia sobre todo lo que le interesa al hincha del Club Atlético Argentino.

Comenzó narrando: “Vengo con las mejores expectativas. Quiero al club, nací y me crié en el barrio, por lo que es un orgullo llegar a la presidencia. Nunca pensé en esto, siempre fui un socio, colaborador e hincha, pero vengo para sumar.

La responsabilidad es muy grande. Sé que cuento con un equipo de gente muy bueno, que son los que están en la comisión porque lo que hay es una rotación de cargos. Simplemente me eligieron para ser el presidente que me enorgullece muchísimo.

Quiero que lo que se está haciendo continúe en la misma línea de trabajo, no salir de cómo se llevó el club adelante. Siempre trabajar con procesos claros, con normativas claras, saber hacia dónde vamos, lo que tenemos, dónde hay que potenciar el club. Creo que el club tiene muchísimo potencial en lo basquetbolístico y en lo institucional.

Hoy somos uno de los privilegiados 20 equipos que están jugando la Liga Nacional y a veces no se le da esa importancia, donde muchos con mayor poder económico que nosotros y demás factores no están participando. Tenemos que remarcar donde estamos parados y a qué grupo de juego pertenecemos.

Argentino es un producto que tiene que ser más reconocido. De hecho somos reconocidos en la Liga porque ya llevamos más 20 años y 9 ininterrumpidos en la LNB, lo cual nos da una historia. Siempre hemos ascendido por medios propios, sufrimos descensos y subimos nuevamente, siempre por la vía deportiva. Por eso hoy estamos parados como estamos”.

Las inferiores

“Hay mucho para trabajar en las inferiores. De hecho hemos incorporado gente nueva, jugadores del club como Gustavo Marchesi, Juanjo Chemile, Guido Lippi, Federico Martínez. Hay un grupo de trabajo muy bueno que debe potenciarse en sí mismo. Todo para bien del club, porque Argentino tiene mucho para crecer.

Tenemos que llegar a nutrirnos de jugadores que vengan del riñón mismo. Y los chicos son un capital muy bueno que este grupo lo va a llevar adelante. De hecho ya hemos logrado el campeonato de U19 en poco tiempo. En las demás categorías no estamos mal.

Pero insisto que hay mucho para mejorar y en eso estamos abocados. Intentamos en el futuro no tener que salir a buscar jugadores por todos lados. No pedimos que salgan doce jugadores del club. Pero sí cada dos años subir uno o dos con perspectivas que jueguen la Liga de Desarrollo y apuntalarlos para el futuro equipo de LNB”.

Estructura edilicia

“Gracias a Dios el año pasado pudimos comprar la casa de enfrente y reformarla para que se pueda utilizar como gimnasio de pesas. Ya están trabajando las inferiores y próximamente lo hará el plantel profesional, porque se decidió adquirir más maquinarias de trabajo para los jugadores a los efectos que el día 12 cuando comiencen con la pretemporada tengan todo a su disposición.

Este gimnasio nos va a permitir ahorrarnos unos pesos, siempre reconociendo que Laura Pagano no dio y nos sigue dando una mano muy importante.

Las limitaciones que tenemos en la cancha propiamente dicha son de público conocimiento. No podemos seguir expandiéndonos. La posibilidad concreta de comprar la casa que está atrás, nunca pudo llegar a buen término con los vendedores.

La idea es mejorar la cancha, el sector periodístico, mejores comodidades al socio, al hincha, al visitante, hacerlos sentir como en su casa”.

El equipo

“En principio la idea era arrancar con un solo extranjero, de hecho lo confirmamos hace tiempo.

Pero después hubo otra oferta dentro de las posibilidades económicas del club, lo evaluó el cuerpo técnico y se hizo la transacción para que llegue al club otro foráneo.

Es bueno arrancar el Súper 20 con el plantel completo. Va a ser una buena oportunidad para que se conozca un equipo prácticamente nuevo, sacando a Juanchi (Cangelosi) y Jonatan (Slider).

Los chicos nuevos siempre nos dicen lo mismo, que Argentino es una buena vidriera para mostrarse en la Liga Nacional. Como muestra hubo un sinfín de basquetbolistas que pasaron por acá y luego se fueron a clubes con mejores presupuestos e inclusive al extranjero”.