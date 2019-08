Ciclista debuta ante Quilmes por el final four

Esta tarde, desde las 18.45, Ciclista Juninense enfrenta a Quilmes de Mar Del Plata por el Final Four del Campeonato Provincial Femenino de Básquetbol.

El equipo verdirrojo viaja a jugar a la Ciudad Feliz en busca de uno de los dos ascensos que proporciona este certamen para disputar el año que viene el Torneo Federal de básquetbol femenino.

Gran campaña

El equipo dirigido por Sandra Ibarra logró hacer una campaña de lujo en la fase de grupos, ganando sus 4 partidos.

Cabe recordar que el equipo verdirrojo, en el debut, venció por 67 a 45 a Círculo Penitenciario de La Plata en El Coliseo del Boulevard. Luego triunfaron ante sus similares de Ferro Carril Sud de Olavarría por 50 a 45 en condición de visitante, más tarde quedaron libres, en la fecha siguiente derrotaron por 44 a 36 a Círculo Penitenciario en La Plata y en la última fecha superó a Ferro Carril Sud de Olavarría en El Coliseo del Boulevard por 53 a 48.

Además, Ciclista está afrontando la doble competencia donde también va invicto en el torneo AJB.

Plantel

El equipo está integrado por las siguientes jugadoras: Florencia Scandolera, Melina Eizaguirre, Sasha Herrera, Camila Videla, Micaela Had, Mailen Witting, Daiana Neila, Josefina González, Rocío Peralta, Florencia Alderisi, Lorena Basso, Constanza Pérez y Romina Fulcheri. La entrenadora es Sandra Ibarra y los asistentes son Maximiliano Tamburini y Gonzalo Ruiz. La preparadora física es Natalia Bruno.

Ibarra: "Para nosotras es un sueño estar acá"

La entrenadora de Ciclista Juninense, Sandra Ibarra, fue consultada por Democracia acerca del Final Four y el torneo que vienen disputando hasta acá: "Nosotras nos preparamos mucho para este año y los resultados están a la vista. Como cuerpo técnico siempre le exigimos a las jugadoras lo máximo y ellas siempre respondieron. Terminar invictas la fase de grupos fue una grata sorpresa, no lo esperábamos pero creo que fue por los buenos entrenamientos que hicimos".

Además, analizó a Quilmes, próximo rival: "Quilmes tiene mucha jerarquía y lo sabemos. Nuestro plan de juego siempre se basa en la defensa, debemos estar concentradas y no vamos a cambiar nuestra filosofía de juego. Hasta ahora, hemos sido la mejor defensa del Torneo y sabemos que las rivales querrán jugarnos con todo, porque ya no somos sorpresa".

Por último, destacó: "Para nosotras es un sueño estar acá. Es un lindo proyecto y se armó un buen grupo de trabajo. Nuestra meta principal no era ascender en el primer año, pero estamos acá y vamos a dar lo máximo. Tenemos confianza, porque trabajo no faltó en todo el año. Estoy muy contenta y conforme con mis jugadoras".