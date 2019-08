Marcos Saglietti cerró su llegada a Atlético Platense

El escolta, de 33 años y 1.90 metros, dejó Libertad de Sunchales para sumarse al equipo de Alejandro Vázquez, que ya tiene 5 fichas mayores confirmadas.

Platense, tras una gran temporada en la Liga Argentina y el ascenso a la Liga Nacional, va armando el plantel para hacerse fuerte en la máxima categoría del básquet nacional. Además de la continuidad del histórico entrenador de la institución Alejandro Vázquez, se confirmó que Pablo Bruna, Lucas Goldenberg y Genaro Lorio seguirán formando parte del plantel.

A esos nombres se sumaron Seba Morales primero, Ale Diez después y ahora se confirmó el fichaje de un escolta de experiencia. Marcos Saglietti, de 33 años y 1.90 metros, es nuevo jugador de Platense y llega proveniente de Libertad de Sunchales, donde hizo gran parte de su carrera, debutando en 2002 en la Liga Nacional. También tuvo temporadas en Argentino de Junín, Sionista de Paraná y Deportes Castro (Chile).

Su última temporada con Libertad lo tuvo apenas 23 juegos en cancha debido a una lesión en la espalda que lo molestó durante todo el año. Promedió 8.3 puntos, 2.6 rebotes y 2.9 asistencias. Además, estuvo en la Liga Sudamericana 2018, donde en 6 encuentros promedió 10.5 puntos y 3.7 asistencias.

Boca cedió a Barreiro a Hispano

El joven de la cantera del equipo azul y oro se sumará al equipo de Javier Bianchelli, que ya tiene 6 jugadores confirmados, liderados por la continuidad de Daniel Hure.

Hispano Americano comienza una nueva temporada y, como política de club, firma contratos solamente por un año y vuelve a empezar de cero. En esta ocasión la reestructuración fue casi total porque se decidió la contratación de un nuevo entrenador: Javier Bianchelli. Luego de su arribo no tardaron en llegar dos renovaciones, Paletta y Hure, y tres incorporaciones, Palacios Mansilla y Aprea.

Ahora se le sumará un talento joven de la cantera de Boca. Hablamos de Agustín Barreiro, quien además fue convocado para representar a la selección argentina en el Sudamericano U21. Esto le decía a Básquet Plus cuando se enteró de la convocatoria: "Es algo que no me lo esperaba y siempre lo soñé. En el momento en el que me entero que iba a estar en la selección fue muy hermoso. Es muy difícil de explicar, entré como en un shock y no sabía qué decir. Lo único que decía era todo sí. Tenía una emoción terrible".

Barreiro, alero de 1.99 metros y 20 años, viene de una buena temporada en la Liga de Desarrollo, donde disputó 36 partidos, llegando a la Final Four y promediando 23.0 puntos, 9.5 rebotes y 2.2 asistencias. Además, jugó 11 encuentros en la Liga Nacional, pero todos con muy pocos minutos en cancha.