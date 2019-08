Adrián Capelli: “Me enteré en el avión de que me quedaba sin trabajo en Olímpico de La Banda”

Adrián Capelli fue uno de los entrenadores de Liga Nacional que participó del Campus Técnico que organizó el club Atlético Argentino.

En diálogo con Democracia, habló sobre su salida de Ciclista Olímpico de La Banda y dijo: “Estaba todo arreglado de palabra con los dirigentes de Ciclista Olímpico de La Banda. Sinceramente, qué fue lo que pasó en el medio: yo me fui a un campus en Italia y me enteré en el avión que me quedaba sin trabajo. La campaña que habíamos hecho en la pasada temporada fue muy buena. Fuimos de menor a mayor, siempre apuntando a entrar en mitad de tabla y poder jugar un play-off. Tuvimos la posibilidad de jugar nada más y nada menos que una semifinal y clasificar nuevamente a la Liga Sudamericana. En realidad deportivamente estoy más que contento con la campaña lograda. Ahora lamentablemente e inesperadamente me he quedado afuera del club. Tengo que esperar a ver lo que sale”.

Sobre el campus Turco, agrego: “Buenísimo. Felicito a la gente de Argentino y a todos los profes que han estado trabajando. Fue una iniciativa que sirve muchísimo para el club, la ciudad de Junín y todos los chicos de la zona”.

De Chaco a Capital sin escalas

El escolta José Montero llega a Obras Basket para la siguiente temporada de Liga. Viene de jugar la Liga Argentina con Hindú de Resistencia y con paso por Quimsa donde fue campeón de la LDD como MVP.

“La llegada de José refuerza nuestro proyecto de formación y desarrollo de jugadores jóvenes”, señaló Gregorio Martínez, entrenador de Obras Basket. “Se trata de un escolta con buena mano para el aro, intenso, que nos dará soluciones en el perímetro”, agregó.

Montero, quien se desempeñó en calidad de cedido la pasada temporada en Hindú de Resistencia, equipo que jugó la Liga Argentina, promedió 9.9 puntos, 3.3 rebotes y 2.7 asistencias por encuentro, en 48 partidos disputados.

Además, fue el MVP en 2017-2018 de la final de la cuarta edición de La Liga de Desarrollo organizada por la AdC, choque en el que Quimsa derrotó 94-77 a Comunicaciones de Mercedes para ser campeón.

El joven proyecto, formado íntegramente en Quimsa con debut absoluto en Liga Nacional en la temporada 2014-2015, tuvo, además, pasos por Central San Javier en el Torneo Federal y Oberá Tenis Club en Liga Argentina.

Montero se incorporará a Obras Basket de inmediato para el comienzo de la pretemporada, este lunes venidero por la tarde

Montenegro en Quimsa

La Asociación Atletica Quimsa avanza el el armado del plantel para la temporada 2019/2020 en donde jugará dos frentes, Liga Nacional y la Champions League.

En el día de hoy la dirigencia liderada por el Presidente Gerardo Montenegro confirmó la llegada del pivot bonaerense Fernando Podestá quien proviene de Hispano Americano.

Podestá además vistió las camisetas de Peñarol y Obras Sanitarias en la Liga Nacional.

De esta manera el equipo de Sebastián González queda casi conformado para comenzar la pretemporada en la segunda semana de agosto.

Bases: Juan Ignacio Brussino y Nicolás Copello.

Escolta: Ivan Gramajo.

Aleros: Mauro Cosolito.

Ala pivot: Leonardo Mainoldi.

Pivot: Ismael Romero y Fernando Podestá.