Álvaro Merlo fichó para Quilmes MdP

Pensando en la próxima temporada, Quilmes comenzó a moverse en el mercado y en las últimas horas pudo concretar los primeros refuerzos para el elenco que conducirá Manuel Gelpi.

En ese camino, selló el arribo de Álvaro Merlo para ser el conductor en cancha del equipo.

"Lalo", nacido el 1 de octubre de 1995 (22 años) en General Pico, llega con último paso por Estudiantes de Concordia en la Liga Nacional.

El base de 1,82 mts. se inició en Ciclista Juninense, emigró al básquet universitario de Estados Unidos y luego regresó a nuestro país para defender las camisetas de Atenas de Córdoba y La Unión de Colón. Tras un breve paso por Paraguay jugando para Félix Perez, Merlo recaló en Estudiantes donde alcanzó promedios de 2,9 puntos y una asistencia en casi 10 minutos en cancha.

A la vez, se suma Iván Catani a las filas del "Tricolor".

Nacido en Bahía Blanca el 27 de agosto de 1998 (20 años), Catani es un alero de 1,96 mts. que también puede aportar minutos como ala. Llega tras disputar el Torneo Federal en el Centro Ex Alumnos Capuchinos de Concordia.

Cuenta con recorrido en las formativas de Bahiense del Norte, más experiencias en Hispano Americano de Río Gallegos y Estudiantes de Concordia jugando la Liga de Desarrollo. En Capuchinos sumó minutos en el Federal hasta que el pasado diciembre una lesión en los ligamentos de la rodilla le impidió finalizar la temporada. Hasta ese momento, sus números fueron de 10 puntos y 5 rebotes por partido.

De esta manera, Gelpi va conociendo de a poco el plantel que tendrá a disposición, el cual contará con un claro perfil: juventud. A los recién llegados, se confirmó la continuidad del contrato con Juan Esteban De la Fuente, quien contaba con ofertas de otros equipos de LNB (incluso del exterior) pero será parte del equipo en busca de protagonismo y minutos de experiencia.

Gutiérrez en Rocamora

Tras conocer que no podría contar con Guillermo Aliende para la próxima Liga Argentina de Básquetbol, la dirigencia de Tomás de Rocamora abrochó este martes la llegada del base Tomás Gutiérrez. El jugador santafesino de 20 años y 1.84 de altura militaba en Atenas de Córdoba pero el último semestre jugó para Salta Basket en esta categoría. En elenco ganador del Súper 4 disputó 11 partidos y promedió 3.2 puntos.

Sin tiempo para lamentarse por la mala noticia del día anterior los dirigentes del Rojo movieron los hilos y lograron cerrar así al joven base Tomás Gutiérrez, precedido de muy buenos antecedentes. “Esta oportunidad se dio porque el técnico me conoció por algunos jugadores que había tenido, hablaron con mi representante, se informaron sobre mi interés, yo tenía muy bien visto al club y así se dieron las cosas”, manifestó entusiasmado el ex Griego.

Sobre la posibilidad de ser el base titular en la próxima temporada, reflexionó: “La verdad que ser titular con 20 años en un club tan interesante como Rocamora es una oportunidad única y una sensación que me genera mucha ilusión”.

Teniendo en cuenta que se mostró muy conocedor de la institución Roja la pregunta apuntó adónde había logrado las referencias. “(Franco) Baralle me había contado bastante de cuando él estuvo, y me gusta mucho la ciudad a la cual había visto. Me informé y sé que es una institución muy buena”, respondió.

A la hora de intentar hacer una radiografía personal, señaló: “Me definiría como un jugador intenso, tanto defensiva como ofensivamente, e inteligente al momento de tomar decisiones; sobre todo a la hora de tratar de ordenar el equipo”.

Gutiérrez disputó 15 partidos con la camiseta de Atenas en la última Liga Nacional. A principios de este año recaló en Salta Basket para el resto de la temporada. “Son dos experiencias totalmente distintas, en la Liga Nacional se juega mucho más con la cabeza y en la Liga Argentina es todo mucho más físico. Además, hay que adaptarse a algunas circunstancias a las que en la LNB no estás acostumbrado”, aseguró.

“Entonces… todo te prepara para ser mejor jugador y la verdad que estuvo muy bueno haber tenido esas dos experiencias para poder crecer como jugador”, añadió sobre el mismo ítem.

El tema de los desafíos para lo que se vendrá con Rocamora desde octubre fue lo último de este primer contacto con el jugador. “Más que nada quiero seguir desarrollándome y tratar de potenciar mi juego, y ayudar al equipo en lo que me pidan y yo pueda darle”, comentó.