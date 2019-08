Rómulo Guzmao Costa sería el segundo foráneo Turco

El brasilero Rómulo Guzmao Costa, podría transformarse en las próximas horas en el segundo jugador extranjero del club Atlético Argentino, de cara a la Liga Nacional de Básquet 2019-2020.

Gusmao Costa nació en Brasilia el 1 de octubre de 1995 (23 años) y jugó en el Uniceub hasta 2016 que fue donde pasó a Ferro Carril Oeste hasta la pasada temporada.

Arranca el 12

Argentino comienza los entrenamientos el próximo lunes 12 del corriente mes, en El Fortín de las Morochas.

Los jugadores son: Facundo Zárate, Jonatan Slider, Juan Cangelosi, Sebastián Uranga, Valentín Burgos, Martín Gómez, Federico Mariani, CJ Turman Jr. , Enzo Filipetti y Agustín Cavallín.

Williams en San Lorenzo

El tetracampeón no detiene sus deseos, y arma otra vez el equipo más competitivo posible para buscar ser protagonista en todos los frentes.

Descartó la continuidad del ex NBA Joel Anthony, que le dio buenas actuaciones y muchas soluciones y fue por otro pivote garantido a nivel internacional como Justin Williams, que tanto en Venezuela como en Argentina siempre termina siendo el dueño de los tableros.

Con el objetivo de mantener la supremacía en la Liga Nacional, buscar el tricampeonato de América y el gran sueño de la Copa del Mundo de Clubes San Lorenzo busca dos jugadores importantes por puesto. La llegada de Justin Williams llega en el marco de ajustarse a esas necesidades, para hacer hoy complemento de Jerome Meyinsse.

Si bien hay una opción a favor de San Lorenzo para extender o no el contrato de Meyinsse, la opción hoy es contarlo dentro del plantel.

Como se recordará el pivote de 35 años (12 de mayo de 1984) y 2.06 mts ya jugó nuestra Liga Nacional con Olímpico de la Banda durante tres temporadas siendo siempre dominante en rebotes y tapas. La última temporada jugó en el equipo venezolano de Guaros de Lara consiguiendo llegar a la final de Liga de las Américas en el Roberto Pando.