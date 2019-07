Ciclista Juninense realizará la Asamblea Anual ordinaria el próximo 6 de agosto

Ciclista Juninense definirá su futuro en estos días y el próximo martes 6 de agosto realizará una asamblea en las instalaciones de la institución.

El Verdirrojo se encuentra pasando un mal momento económico, como la mayoría de los clubes de Liga Argentina. Seguirán intentando en estos días ir negociando con Fabián Borro el problema de las deudas.

Federal: una posibilidad

El presidente Miguel Had, con el resto de la comisión directiva, no vería con malos ojos bajar una categoría.

La gran diferencia que posee el Torneo Federal de básquetbol con respecto a la Liga Argentina, son los precios de la logística. En la tercera categoría del básquet argentino no se hacen viajes tan largos y eso posibilitaría oxígeno en lo estrictamente económico.

Por ahora, no hay clubes

El problema es que si Ciclista quiere bajar al Federal, necesita intercambiar la plaza sí o sí, ya que la ADC no tienen ningún poder con dicha categoría. Uno de los candidatos era Zárate Basket, pero el equipo que será dirigido por Mariano "Tigre" Aguilar ya armó el plantel para disputar el Torneo Federal, dado que su Intendente prioriza ascender en la cancha y no en un escritorio.



Arese y Sandrini siguen en Olavarría

Ambos jugadores seguirán una temporada más en Estudiantes de Olavarría. El ala pivot y capitán del equipo fue confirmado como primera ficha y luego la presencia del base y luchar nuevamente en la 2019/2020.

La comisión de básquetbol del Club Atlético Estudiantes comunicó en las últimas horas la renovación del contrato del ala pivote cordobés Santiago Arese, quien vestirá la camiseta albinegra por cuarta temporada consecutiva en la Liga Argentina de Básquet 2019/2020.

Arese, capitán y símbolo del plantel bataraz, se transformó así en el primer fichaje mayor confirmado por la dirigencia bataraz para el plantel que conducirá Gustavo Ismael Fernández, con la asistencia técnica del profesor Marcelo Macías.

La comisión de básquetbol del Club Atlético Estudiantes acaba de confirmar la contratación del base Jeremías Sandrini, quien vestirá la camiseta albinegra por segunda temporada consecutiva

Sandrini se transformó así en la segunda ficha mayor confirmada, luego de la renovación del contrato del ala pivote Santiago Arese.

Continúa el armado del plantel que conducirá Gustavo Ismael Fernández, con la asistencia técnica del profesor Marcelo Macías.