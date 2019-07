Sexto lugar para el conjunto de Nicolás Romano

El equipo de básquet 3 x 3 masculino de la Argentina, que integró el juninense Nicolás Romano, perdió con Venezuela 21 a 16 y terminó en la sexta posición final en los Juegos Panamericanos 2019.

El elenco venezolano, liderado por Michael Carrera, se impuso al conjunto de Romano, Luciano Massarelli (ex Ciclista y ex Argentino de Junín), Franco Ruesga y Fernando Zurbriggen, en el marco de un partido muy físico y con mucho roce.

La “Vinotinto” arrancó mejor en el trámite del partido, pero de a poco con la intensidad conducida por Nico Romano, los chicos argentinos emparejaron el marcador. Sin embargo, la baja efectividad en triples no dejó que Argentina se acercara lo suficiente.

De esta manera, en un final áspero y con cruces varios entre Romano y Carrera (máximo goleador del partido con 11 puntos), Venezuela se quedó con el quinto puesto de Lima 2019 y relegó al sexto lugar a nuestro representativo.

Los puntos argentinos fueron marcados por Nicolás Romano, 6; Ruesga, 3; Zurbriggen, 3 y “Lucho” Massarelli, 4 tantos.