Figueredo: "Pensé que iba a tener una oportunidad de Liga, pero no fue así"

Diego Figueredo habló de todo en Pick And Roll. Jugará en el básquet brasilero, con Sao José y compartirá equipo con otro ex Argentino de Junín, Guido Mariani, y Carlos Buemo. Reconoció que esperó ofertas en Argentina y también comentó: "No se le puede decir que no a una oferta del exterior.”

Su última temporada en Libertad

"En Libertad tuve una temporada regular. Me adapté bastante a los momentos del equipo, cumplí mi rol y siempre tomé de la mejor forma lo que me daba el equipo y el entrenador. Me tocó ser protagonista por momentos, que es lo que más me gusta. Siempre tuve participación y responsabilidades, así que lo valoro".

La campaña del equipo de Sunchales

"En lo grupal creo que sorprendimos, fuimos un equipo de bajo presupuesto que sufrió muchas bajas en un momento del torneo, pero que siempre dio pelea. En los momentos difíciles siempre apareció alguien para tirar para adelante y contagiar. Hicimos una gran sudamericana y cumplimos las expectativas por demás de lo esperado"

Por qué emigró

"Pensé que iba a tener una oportunidad de Liga, pero no fue así. No tuve ofertas concretas. Muchos clubes apostaron por otros jugadores y es parte del trabajo que hacemos. Por eso decidí optar por jugar afuera y conocer otra Liga. Además, no se le puede decir que no a una oferta del exterior. Es abrir puertas a futuro".

Compartir equipo con otros argentinos

"Está buenísimo compartir esta gran experiencia con argentinos. Ayuda a la adaptación y siempre hay un mate dando vuelta (risas), eso no te aleja tanto de tus costumbres. Los tres estamos viviendo esta linda experiencia y eso nos hace dar el máximo".

La Liga Nacional Argentina

"Los dos años que jugué la Liga me gustaron, creo que hay cosas para modificar y eso depende de la buena voluntad de todas las personas que forman parte de ella. Si cada uno tira para su lado, cada vez le hacemos más daño. Creo en la buena voluntad de todos y que las cosas que se deban corregir se hagan lo más pronto posible".

Atenas arranca con los que están

Atenas se movió rápido en el mercado de pases de la Liga Nacional y sumó jugadores, con los que, de acuerdo a lo expresado por Arduh, se espera armar un equipo joven y ágil para afrontar la temporada 2019/2020. "La idea siempre fue formar un equipo de gente joven y ágil. El objetivo es jugar rápido y ser atléticos, ver cómo está el plantel y de acuerdo a eso ver qué necesidades hay", indicó Arduh.

"Hay dos jugadores por puesto. Siempre me dieron resultado los pibes. Más allá de las condiciones deportivas son buena gente. El club intenta permanentemente apostar a ellos y creemos que pueden dar resultados", continuó explicando el “Turco” al ser consultado sobre el armado del equipo y las características que se espera conseguir.

En cuanto al comienzo de la temporada, el coach manifestó: "Por ahora, tomamos la decisión de arrancar el Súper 20 con los jugadores que están, además de los que han llegado".

"A entrenar comenzaremos oficialmente el 26 de agosto, pero los jugadores ya están haciendo algunos trabajos físicos y técnicos. Se está formando un equipo con muchas ganas y entrenar desde ahora da ventaja", cerró Arduh.

Los Zurbriggen siguen en Obras

Los hermanos santafesinos Fernando Zurbriggen y Alejandro Zurbriggen extendieron su vínculo con Obras por dos temporadas más.

“Me provoca una gran alegría seguir contando con Fernando y Alejandro en Obras. Nos pusimos de acuerdo entre nosotros, sin la necesidad de representantes ni de terceros. Son dos chicos de la casa, que conocen la cultura Obras y que potencian nuestro equipo. Son parte de nuestra familia”, señaló Fabián Borro, presidente del club Rockero.

Fernando Zurbriggen, quien se encuentra en estos momentos representando a Argentina en los Juegos Panamericanos de Lima, en la disciplina 3×3, promedió 9.7 puntos, 3.9 rebotes y 2.6 asistencias en la temporada de Liga Nacional que pasó, siendo el jugador revulsivo por excelencia de Gregorio Martínez.

“Obras es mi casa, me formó desde que soy muy chico en la faceta educativa y deportiva. Cuando existe una relación de cercanía y afecto como tenemos con Fabián, no necesitamos de terceros para ponernos de acuerdo. Nos sentimos parte de la familia Obras y por eso resolvimos este tema muy rápido entre nosotros. Estoy muy agradecido a la directiva por la oportunidad de poder continuar en la institución y espero seguir creciendo desde lo individual y lo grupal, para poder darle alegrías al club”, señaló.

Alejandro, por su parte, promedió 5.3 puntos, 3.2 rebotes y 33% en tiros de tres puntos, siendo el principal especialista del equipo en lanzamientos detrás del arco. Actualmente forma parte de la lista de buena fe del equipo de Obras que lidera las posiciones en el 3×3 La Liga.

“Estoy muy contento por seguir en el club. La relación excelente que tengo yo y mi familia con Fabián hizo que esta extensión se concrete rápido y fácil, sin necesidad de representantes. Estoy muy agradecido por la oportunidad y espero estar a la altura para devolver la confianza brindada con hechos dentro de la cancha”, dijo Alejandro.

El plantel de Obras, al mando de Gregorio Martínez, se encuentra actualmente en etapa de receso.





Rivas en Libertad

El panameño Pablo Rivas llega al elenco de Sunchales. Es un alero de 24 años y 1m 98 que viene de jugar la LEB plata en España. Es la sexta ficha mayor del equipo de Saborido.

El foráneo hizo su primera experiencia internacional en la temporada pasada, en la tercera categoría profesional de la Liga Española de Baloncesto, jugando para CB VIC en LEB Plata, promediando 20 minutos por partido, aportando 12,8 puntos, 4,4 rebotes y 0,6 asistencias.

Rivas nació el 15 de octubre de 1994 en Colón, Panamá. Ya el bachillerato lo cursó en Estados Unidos, en el Cesar Chavez High School de Phoenix. Posteriormente, ingresó a la Universidad Central de Carolina del Norte donde se destacó como rookie, disputando 34 juegos con un promedio de 18.4 minutos por juego. Ya como senior (2017 - 18) en NCCU fue elegido Jugador Más Destacado del Torneo MEAC. Participó en 33 juegos, con un promedio de 26.6 minutos por juego.

De esta manera, los Tigres de Sunchales ya cuentan con 6 fichas mayores: el ala pivot Ariel Ramos, el base Andrés Lugli, el pivot Juan Manuel Torres, el alero Francisco González, el ala pivot Phillip Lockett y el foráneo Pablo Rivas; y varias fichas Sub 23: Facundo Gago, Augusto Alonso, Manuel Alonso, Ignacio Cuassolo, Adriano Maretto y Facundo Breques. El entrenador jefe Sebastián Saborido ya ha confirmado que la pretemporada iniciará el lunes 5 de agosto.