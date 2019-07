Argentina, con medalla en el torneo 3X3

Argentina terminó su etapa de 3X3 en los Juegos Panamericanos. La rama femenina hizo historia al quedarse con la medalla plateada luego de ceder ante Estados Unidos en la definición.

Fue una actuación formidable de Argentina. Superó a Dominicana en la semifinal por un claro 21 - 8 y dio batalla de sobra en la final ante Estados Unidos. Allí perdió 21 - 17 y se quedó con la medalla plateada.

Argentina tuvo un gran rendimiento en general. Se animó en el comienzo y hasta tomó distancias de 3-0 tras un buen andar colectivo y mejor defensa. De a poco Estados Unidos emparejó y empató en diversas oportunidades. Argentina no tuvo espacios para el tiro externo y empezó a correr de atrás.

Boquete y Llorente descontaron a 13-12 pero Estados Unidos supo escaparse. Metieron 4-4 en libres seguidos sumado a un bombazo para el 18 - 12. Argentina no se rindió, Pérez anotó a larga distancia y luego Llorente para quedar a dos puntos. Estados Unidos siguió arriba y lo cerró tras un trabajo notable de las chicas haciendo historia.

Argentina horas antes había conseguido su pase a la final. Un partidazo ante Dominicana con mucha solidez defensiva y colectivamente dominando las acciones. Gretter (8) fue clave en el arranque y distanció al equipo 4-1 y luego Llorente 9-2 respectivamente. El equipo llegó bien al aro, no abusó del tiro lejano y defendió bien en los cambios.

Dominicana atada y sin gol, Boquete y Pérez colaboraron y extendieron las cifras. Argentina con velocidad y determinación y a falta de tres minutos sentenció el pleito. Libres para Gretter y la base no dudó para liquidar la historia ampliamente.