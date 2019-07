Facundo Corvalán visitó al intendente Pablo Petrecca

El jugador que se prepara para ser parte del seleccionado nacional Sub-21 de básquetbol y que viene de participar con Bahía Básquet de la temporada de la Liga Nacional, fue recibido por el jefe del Gobierno de Junín y por el subsecretario de Educación y Deportes del Municipio, Daniel Pueyo.

Tras la reunión, Daniel Pueyo indicó: "Quiero agradecer a Facundo por venir a vernos y felicitarlo por su gran presente. Teníamos la intención junto al intendente Pablo Petrecca de poder charlar con él, de su gran presente, pero también, del gran esfuerzo que le demandó para poder hoy estar viviéndolo. Facundo es el ejemplo de muchos chicos acá en Junín, ciudad a la que le hemos dado un gran impulso al deporte y a la iniciación deportiva y tener deportistas como ´Facu´ nos ayuda mucho, de hecho, cuando recorremos los clubes muchos quieren ser como él", expresó el profesor Daniel Pueyo.

Para Corvalán, “Ahora se vienen cosas muy lindas”.

Por su parte, Facundo Corvalán aseguró estar "muy contento por haber conocido al intendente, charlar con él y poder contarle sobre mi presente y futuro. Realmente estoy muy feliz por lo que se me viene, vengo trabajando paso a paso y de a poquito puedo ir trazando mi carrera. Ahora se me vienen cosas muy lindas y estoy muy feliz".

Sobre su paso por la última edición de la liga nacional de básquet, Corvalán indicó: "La temporada ha sido muy buena en Bahía, estoy súper agradecido a la institución por cómo me trató en tantos años. Ahora se me viene un sudamericano Sub-21 con el seleccionado nacional y con muchas ilusiones para lo que venga después. El sueño de todo deportista es jugar en la selección mayor y para eso trabajo todos los días".

"Me pone muy feliz ser un referente en Junín para muchos chicos, eso es un orgullo a quienes les digo que hace algunos años yo estaba en el lugar de ellos y con compromiso y dedicación se puede alcanzar lo que se propongan y disfruten, de jugar al básquet o a cualquier deporte", remarcó Corvalán para finalizar.