Así se mueve el mercado de pases para la próxima temporada deportiva

Hasta el momento, así se están armando los planteles para la Liga Nacional “A” de b{asquetbol 2019/2020:

Argentino (Junín, Buenos Aires)

La dirigencia le renovó el contrato al entrenador Matías Huarte y luego hicieron lo mismo con dos referentes de la última temporada: Juan Cangelosi y Jonatan Slider. Las prioridades se cumplieron y el enfoque viró hacia los demás jugadores. Llegaron Facundo Zárate y Federico Mariani.

No se consiguieron las continuidades de Gastón García y Guido Mariani. Lo más probable es que el 5 sea un jugador extranjero. Mientras tanto, llegaron Valentín Burgos y el U23 Martín Gómez. También Sebastián Uranga (h). El primer extranjero que ficharon fue CJ Turman (23 años).

Puestos confirmados

Bases: Facundo Zárate, Valentín Burgos.

Escoltas: Jonatan Slider, Federico Mariani, Martín Gómez (U23), Agustín Cavallín (J).

Aleros: Juan Cangelosi.

Internos: Sebastián Uranga, CJ Turman (U23), Enzo Filipetti (J).

Entrenador: Matías Huarte.

Atenas (Córdoba)

Atenas de Córdoba fue uno de los equipos más eficientes en este inicio del mercado de pases. En primera instancia, se le dio el voto de confianza a Osvaldo Arduh para continuar como entrenador en jefe de la institución. Sigue Bruno Barovero y también las perlitas del club: Mateo Chiarini, Leo Lema, Franco Baralle y Joaquín Lallana. Luego se cerraron cuatro refuerzos en cuestión de días: Nicolás Zurschmitten, Daviyon Draper, Lucas Arn y Horace Spencer.

Puestos confirmados

Bases: Nicolás Zurschmitten, Franco Baralle (U23.)

Escoltas: Bruno Barovero, Mateo Chiarini (U23).

Aleros: Lucas Arn, Leo Lema (U23).

Internos: Daviyon Draper (E), Horace Spencer (E) y Joaquín Lallana.

Entrenador: Osvaldo Arduh..



Boca Juniors (Caba)

Primero se aseguró la renovación de Guillermo Narvarte como entrenador principal y luego el eje se centró en mantener el plantel. Al margen de los interesantes pibes del club, los jugadores con contrato vigente para la próxima temporada son Eric Flor y Bruno Sansimoni. Además, arregló su continuidad Lucas Gargallo. Asimismo, solo falta la firma para la renovación de Alejandro Konsztadt, Adrián Boccia y Matías Sandes. El primer refuerzo fue Fede Aguerre. El tema de Jasiel Rivero depende exclusivamente de Burgos, el dueño de su ficha. Además, interesaba el Tucu Gramajo, pero cerró con Quimsa.

Puestos confirmados

Bases: Alejandro Konsztadt, Bruno Sansimoni.

Escoltas: Eric Flor, Lucas Gargallo.

Aleros: Fede Aguerre, Adrián Boccia.

Internos: Matías Sandes.

Entrenador: Guillermo Narvarte.



Comunicaciones (Mercedes, Corrientes)

El equipo correntino completó una temporada 2018/19 memorable y la idea principal tiene que ver con mantener a la mayor parte del plantel. Además del entrenador Ariel Rearte, los jugadores con contrato vigente son los U23 José Defelippo y Víctor Leal. También arreglaron su continuidad Miguel Gerlero, Luis Cequeira y Selem Safar. La prioridad en cuanto a las renovaciones son los extranjeros Novar Gadson y Kyle Davis, y para reemplazar a Robert Battle llegará Chaz Crawford, aunque no es oficial. Se concretaron también la renovación de Matías Bortolín y el fichaje de Mariano Fierro.

Puestos confirmados

Bases: Luis Cequeira, Luciano Guerra (U23).

Escoltas: Selem Safar, José Defelippo (U23).

Aleros: Miguel Gerlero.

Internos: Mariano Fierro, Victor Leal (U23), Matías Bortolín.

Entrenador: Ariel Rearte.

Estudiantes (Concordia, Entre Ríos)

El Verde de Concordia apuntó los cañones a la renovación de Eduardo Jápez como entrenador principal, el autor intelectual de una muy positiva temporada 2018/19, y llegó a un acuerdo a comienzos de julio. Ya tiene asegurados a Gonzalo Torres y Eduardo Gamboa, pero también están confirmados muchos jóvenes talentos que han sido captados por el club. Con respecto a los refuerzos, el primero en llegar fue Enzo Cafferata, para suplir la baja de Leo Vildoza. Luego, llegó el pivote brasilero Adriano Alves Jr, de 2.08 metros.

Puestos confirmados

Bases: Enzo Cafferata; Juan Laterza (U23), Matías Alluchón (J).

Escoltas: Federico Grun (U23), Enderson Alcala (E, J), Eduardo Gamboa.

Aleros: Xavier Carreras, Ramiro Rattero (J).

Internos: Gonzalo Torres, Adrián Espinoza (E, U23), Nahuel Lemos (E, U23), Adriano Alves (E).

Entrenador: Eduardo Japez.

Ferro Carril Oeste (Caba)

La temporada culminó y ya se empezó a trabajar en el armado del equipo para la próxima. En ese sentido, Pablo Trucco dialogó con el departamento de prensa de Ferro y confirmó los jugadores con contrato asegurado para la 2019/20: Sebastián Orresta y Tomás Spano. Arregló su continuidad el entrenador Hernán Laginestra y escolta Luciano Massarelli. Los primeros refuerzos fueron Erik Thomas y Federico Marín. Está cerca la renovación con Charles Mitchell.

Puestos confirmados

Bases: Sebastián Orresta, Tomás Spano (U23).

Escoltas: Luciano Massarelli.

Aleros: Erik Thomas, Federico Marín.

Internos: -

Entrenador: Hernán Laginestra.

Gimnasia (Comodoro Rivadavia, Chubut)

El caso de Gimnasia es particular para nuestra Liga Nacional y eso está relacionado con la idea de mantener el talento existente. Desde un principio se supo que Martín Villagrán iba a seguir con su rol de entrenador en jefe. Además tienen contrato vigente para la 2019/20 cuatro fichas: Juan Manuel Rivero, Diego Romero, Franco Giorgetti y Yoanki Mensia. Faltaba más presencia perimetral y la subsanaron con dos renovaciones de jugadores nacionales: Jonatan Treise y Manuel Buendía. Asimismo, el primer refuerzo fue el interno Roberto Acuña (28 años), de reciente paso por Quimsa. Vega fue el último en confirmar su continuidad. El dos titular y útlimo refuerzo en llegar fue Donald Robinson.

Puestos confirmados

Bases: Jonatan Treise, Manuel Buendía.

Escoltas: Juan Manuel Rivero, Donald Robinson (E).

Aleros: Yoanki Mensia (E, U23), Sebastián Vega, Bernardo Barrera (U23).

Internos: Diego Romero, Franco Giorgetti, Roberto Acuña.

Entrenador: Martín Villagrán.

Hispano Americano (Río Gallegos, Santa Cruz)

La política de la institución es concretar incorporaciones por el lapso de una temporada. De esta manera, el equipo más austral de la competencia deberá comenzar su rearmado desde cero. Pese a los buenos resultados con Marcelo Richotti, la dirigencia decidió inclinarse por la contratación de Javier Bianchelli como entrenador. Los primeros jugadores confirmados fueron Hure y Paletta. En cuanto a los refuerzos, lograron la contratación de dos fichas experimentadas: Damián Palacios y Federico Mansilla.

Puestos confirmados

Bases: NIcolás Paletta, Damián Palacios.

Escoltas: Federico Mansilla.

Aleros: -

Internos: Daniel Hure.

Entrenador: Javier Bianchelli.

Instituto (Córdoba)

El equipo cordobés, tras finalizar su participación en las Finales LNB, confirmó que el entrenador Facundo Müller no seguirá y en su reemplazo llegó Sepo Ginóbili. La idea es mantener la mayor cantidad de jugadores posibles, aunque las renovaciones de Faca Piñero y Chuzito González serán imposibles, ya que arreglaron su llegada a San Lorenzo. Santiago Scala sería el primero en confirmar su permanencia en el equipo y el primer refuerzo será Martín Cuello, de gran temporada en Libertad. El fichaje más reciente es el de Nicolás Romano.

Puestos confirmados

Bases: Santiago Scala, Gastón Whelan.

Escoltas: -

Aleros: Martín Cuello.

Internos: Nicolás Romano.

Entrenador: Sebastián Ginóbili.

La Unión (Formosa)

El equipo formoseño confirmó a su entrenador principal: Daniel Cano. Tardó un poco más que el resto de los equipos para lanzarse al mercado, pero una vez que lo hizo pegó fuerte: Torin Francis y Anthony Young, los primeros confirmados. El primer nacional en fichar fue Facundo Giorgi. El objetivo primordial era la renovación de Jonathan Maldonado, una de las principales vías de gol del equipo en las últimas temporadas, y lo lograron. Luego se confirmaron las incorporaciones de Alexis Elsener, Lucas Pérez, Victor Fernández y Eduardo Vasirani.

Puestos confirmados

Bases: Lucas Pérez, Víctor Fernández (U23).

Escoltas: Jonathan Maldonado.

Aleros: Alexis Elsener.

Internos: Torin Francis (E), Anthony Young (E), Facundo Giorgi, Eduardo Vasirani.

Entrenador: Daniel Cano.

Libertad (Sunchales, Santa Fe)

Los Tigres tardaron, pero renovó Sebastián Saborido. A partir de ahora analizarán la situación de los juveniles y las diversas opciones de continuidad. Además son del club Augusto y Manuel Alonso, así como también el juvenil Julián Eydallin. En una ráfaga llegó la primera tanda de refuerzos: Lugli, González, Ramos, Torres y un poco más tarde Gago. Phillip Locket es el fichaje más reciente y ahora tienen como prioridad la incorporación de un alero extranjero.

Puestos confirmados

Bases: Manuel Alonso (U23), Andrés Lugli, Facundo Gago (U23).

Escoltas: Augusto Alonso (U23), Julián Eydallin (J).

Aleros: Francisco González.

Internos: Ariel Ramos, Juan Manuel Torres, Phillip Locket.

Entrenador: Sebastián Saborido.

Obras Basket (Caba)

La institución de Núñez es otra con el escenario más claro que el promedio. En primer lugar, porque seguirá Gregorio Martínez como entrenador principal; también hay que agregar una base de jugadores importantes ya asegurada: Pedro Barral, Alejandro y Fernando Zurbriggen, Luca Valussi, Lautaro Berra y Francisco Barbotti.

Puestos confirmados

Bases: Pedro Barral, Fernando Zurbriggen (U23).Escoltas: -

Aleros: Alejandro Zurbriggen, Luca Valussi (U23).

Internos: Lautaro Berra (U23), Francisco Barbotti (U23).

Entrenador: Gregorio Martínez.

Olímpico (La Banda, Santiago del Estero)

La primera alta confirmada fue la de Leo Gutiérrez como entrenador principal. Para la próxima temporada se tendrá que arrancar con una profunda reconstrucción, ya que solamente un jugador cuenta con contrato vigente: Karel Guzmán. Al cubano se sumó el fichaje del base Rodrigo Gallegos (ex Deportivo Norte). "La idea es mantener el mismo presuPuestos o recortarlo aún más si es que hace falta, no queremos prometer lo que no podemos pagar", es la mentalidad del presidente Oscar Ledesma Abdala. Lucas Ortiz y Damián Tintorelli también se sumaron al plantel.

Puestos confirmados

Bases: Rodrigo Gallegos

Escoltas: Lucas Ortiz, Karel Guzmán (E)

Aleros: -

Internos: Damián Tintorelli

Entrenador: Leo Gutiérrez



PEÑAROL (Mar del Plata, Buenos Aires)

El Milrayitas optó por modernizar su estructura dirigencial y se contrató a Tato Rodríguez para cumplir la función de mánager. Tras él, llegó la confirmación de Gabriel Piccato como nuevo entrenador, para reemplazar a Leo Gutiérrez. Juan Pablo Vaulet, que en principio iba a formar parte del plantel, emigró a España para jugar en el Manresa, de la Liga Endesa. Lo mismo Juani Marcos, que se fue al Barcelona. Por ambos, el club recibirá dinero, lo que no le vendrá mal luego de una temporada muy complicada en ese aspecto. Los pibes del club, que vienen de consagrarse campeones en la LDD, continúan. Los primeros mayores confirmados fueron el pivote ex ACB Devin Thomas y el base Gaby Belardo, ambos extranjeros.

Puestos confirmados

Bases: Joaquín Valinotti (U23), Gaby Belardo (E)

Escoltas: Tomás Monacchi (U23)

Aleros: Lucas Gorosterrazú (U23)

Internos: Devin Thomas (E)

Entrenador: Gabriel Piccato



PLATENSE (Vicente Lopez, GBA)

El campeón de la Liga Argentina 2018/19 tiene tres confirmaciones en su plantel para su debut en la élite: la renovación de Lucas Goldenberg y Pablo Bruna; y los fichajes de Sebastián Morales y Ale Diez. Además, el entrenador será el mismo que trajo al equipo hasta la Liga Nacional, Alejandro Vázquez.

Puestos confirmados

Bases: Pablo Bruna

Escoltas: -

Aleros: Lucas Goldenberg, Sebastián Morales

Internos: Alejandro Diez

Entrenador: Alejandro Vázquez



QUIMSA (Santiago del Estero)

El equipo santiagueño no cumplió las expectativas de la temporada y el entrenador Silvio Santander decidió dar un paso al costado pese a tener contrato vigente. La primera movida dirigencial fue la contratación de Diego Lo Grippo como mánager deportivo y la segunda el fichaje de Seba González como DT. En cuanto al plantel, solo tenía contrato para la próxima temporada Leonardo Mainoldi y la primera renovación fue la de Juan Brussino. En tanto, el primer fichaje también llegó en el Puestos del base y fue Nicolás Copello (ex-Libertad). Las siguientes incorporaciones fueron las de Mauro Cosolito, Iván Gramajo (U23) e Ysmael Romero.

Puestos confirmados

Bases: Juan Brussino, Nicolás Copello

Escoltas: Iván Gramajo (U23)

Aleros: Mauro Cosolito

Internos: Leonardo Mainoldi, Ysmael Romero (E)

Entrenador: Sebastián González



REGATAS (CORRIENTES)

Regatas Corrientes se quedó conforme con el trabajo de Lucas Victoriano en la 2018/19 y se lo aseguró hasta la temporada 2020/21, pese a ya contar con un contrato vigente para la próxima temporada. En cuanto al plantel, las fichas que renovaron son Tayavek Gallizzi, Javier Saiz, Juan Arengo, F. Ramírez Barrios y en último lugar Paolo Quinteros. Además, se concretaron dos refuerzos: Leandro Vildoza, uno de los más cotizados en este mercado, y Martín Fernández. Se suman, desde la importante cantera, Marco Giordano y Juan Pablo Corbalán.

Puestos confirmados

Bases: Lenadro Vildoza, Marco Giordano (J), Juan Pablo Corbalán (U23)

Escoltas: Juan Arengo, Paolo Quinteros

Aleros: Martín Fernández (U23)

Internos: Tayavek Gallizzi, Javier Saiz, Fabián Ramírez Barrios

Entrenador: Lucas Victoriano



SAN LORENZO (CABA)

El tetracampeón de la Liga Nacional acaba de finalizar su temporada con un nuevo título. Pero a la hora de pensar en la próxima temporada, los jugadores con contrato son José Vildoza, Máximo Fjellerup, Dar Tucker y Jerome Meyinsse. Con respecto a este último, hay que recalcar que el contrato es 1+1 con opción del club. Otros confirmados fueron los dos principales referentes: Nicolás Aguirre y Marcos Mata. No seguirá Gonzalo García y el entrenador será el ex Instituto: Facundo Muller. Además, llegaron tres refuerzos nacionales de jararquía: Chuzito González, Faca Piñero y Agustín Cáffaro.

Puestos confirmados

Bases: Nicolás Aguirre, José Vildoza (U23)

Escoltas: Dar Tucker (E), Luciano González

Aleros: Marcos Mata, Máximo Fjellerup (U23)

Internos: Jerome Meyinsse (E)*, Facundo Piñero, Agustín Cáffaro

Entrenador: Facundo Muller

* San Lorenzo tiene la opción en el contrato para darlo de baja.

SAN MARTÍN (Corrientes)

El caso de San Martín de Corrientes es muy parecido al de Quimsa. El equipo no logró los objetivos que se había proPuestos y el entrenador Sebastián González culminó su vínculo con la institución. Las primeras confirmaciones fueron Tomás Zanzottera y Jonathan Machuca. Además, se confirmó a Diego Vadell como entrenador y ya están cerrados Iván Basualdo, Sebastián Acevedo y Gastón García. Además, renovó el vínculo Matías Solanas. Solo falta la firma para que JC Fuller y Brian Fitzpatrick se sumen al plantel.

Puestos confirmados

Bases: Jonathan Machuca, Gastón García (U23)

Escoltas: Tomás Zanzottera, Matías Solanas, JC Fuller (E)

Aleros: -

Internos: Iván Basualdo, Sebastián Acevedo, Brian Fitzpatrick (E)

Entrenador: Diego Vadell



WEBER BAHÍA BASKET (Bahía Blanca, Buenos Aires)

El equipo dejará de ser dirigido por Sebastián Ginóbili luego de un vínculo que se mantuvo a través de seis temporadas. También se podría ir Facundo Corvalán (destino europeo), una de las perlas del plantel bahiense; todavía no hay acuerdo de renovación con Martín Fernández. El resto de los chicos de la institución se mantendrá y el único mayor es Francisco Filippa. Ezequiel Paz, una incorporación pensando a futuro.

Puestos confirmados

Bases: -

Escoltas: Federico Elías (U23), Ezequiel Paz (J)

Aleros: Bautista Lugarini (J), Fausto Ruesga (J)

Internos: Francisco Filippa, Tomás Chapero (J)

Entrenador: -