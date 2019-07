Ricardo Pagella: “Yo veo chicos que están jugando y tienen un futuro promisorio en el básquetbol”

Ricardo Arturo Pagella es, sin duda, uno de los referentes históricos de este deporte en nuestra ciudad. Analizó para Democracia presente y futuro del baloncesto local:

“Sacando en lo que se puede ver en la Liga Nacional o el ex Torneo Nacional de Ascenso, donde compiten los equipos de Junín, en los torneos locales al haber otras categorías más altas superan lo que aspira a ver el público.

Solamente cuando se llega a las instancias finales del básquet local, veo el acompañamiento que este deporte merece en nuestra ciudad.

Esto motiva a que los chicos vayan creciendo, no como se veía antes, sino en una escala moderada. Aparecían jugadores que uno soñaba de tenerlos en selecciones nacionales, como pasó en algún período, porque el nivel era alto.

Hoy aparecen chicos pero tardan mucho en lograr ese desarrollo. Tienen las condiciones, pero hay que esperarlos. Igual con los entrenadores, hay muchos nuevos que por una causa u otra se van sumando a los “viejos” porque ellos nunca tienen edades. Puede ser uno de años y gran maestro y seguir como dice el dicho “viejo el viento pero sigue soplando”. Hay varios entrenadores que a lo mejor no están por una cosa u otra, pero siguen acompañando.

Hay muchos clubes que están trabajando muy bien. Por ejemplo lo veo en 9 de Julio, con el crecimiento de muchos chicos. Un jugador de ahí que es sub 15, de apellido Díaz, definiendo de zurda en un contragolpe. Y maneja las dos manos por igual. Excelente. Me da una gran alegría ver estas cosas.

Y en los clubes grandes, aunque la gente diga que no aparecen jugadores en Argentino y Ciclista como para competir en los torneos superiores, yo creo que los hay.

De pronto los clubes tienen una sola cancha, deben entrenar todos acomodándose a los horarios disponibles, a veces hay competencia, o están los mas chiquitos, o el femenino.

A veces no está la posibilidad de hacer un trabajo profundo como se hacía antes. Desde ya que todo viene muy apurado.

Lo que sí veo es que no hay una dedicación al fundamento puro. Es decir, lo elemental es que el chico sepa driblear, llevar la pelota de aro a aro, no perderla, que cuando llegue a una instancia X sepa definirla.

Aquel jugador que porque es alto lo meten debajo del tablero de prepo, no va. Con el tiempo esos jugadores altos van a ser los externos. Porque la altura le da para jugar los torneos de entrecasa, pero cuando se va a la máxima categoría tienen que jugar afuera. Y no les da porque no tienen los fundamentos, no se los enseñaron.

Todos estos temas llevan muchas horas de dedicación y para algunos resulta aburrido.

Yo jamás permitiría que un chico de 13-14 años de dos pasos y la vuelque. Porque por ahí cuando tiene que hacer los dos pasos y poner la bandeja la pasa de largo. A veces cuesta tiempo y los clubes no lo tienen disponible. Entonces por eso no se ve aparecer algún jugador rutilante como era antes.

Yo creo que los clubes hacen lo que pueden. Material hay y cuando se ven las finales sub 15, 17 o 19 hay planteles completos con pibes que con el tiempo pueden llegar a ser buenos jugadores”.