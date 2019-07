La dirigencia de Ciclista espera reunirse con Fabián Borro para definir su situación

Al igual que el año pasado, la dirigencia del Club Ciclista Juninense viene evaluando distintas alternativas, para tomar la decisión de si sigue jugando o no en la Liga Argentina de Básquetbol 2019/2020.

El presidente de la institución verdirroja, Miguel Had, junto con el resto de la comisión directiva, están tratando de cerrar sponsors nuevos para afrontar la competencia, ya que el Club de la avenida General San Martín juega ininterrumpidamente desde hace 35 años en competencias organizadas por la Asociación de Clubes (AdC), ya sea en la Liga Nacional “A” o la actual Liga Argentina, el ex Torneo Nacional de Ascenso (TNA).

Una reunión clave con Fabián Borro

Los integrantes de la directiva de Ciclista Juninense están esperando reunirse con Fabián Borro, presidente de la AdC, en la semana entrante, para tratar de definir realmente su situación.

Que el Verdirrojo no está pasando su mejor momento económico está claro, pero quizás el máximo dirigente de la Asociación no es tan rígido con el tema de los pagos y puede alivianar algunas de las deudas del club que preside “Migui” Had.

Tortonesi será compañero de Bornic en Somisa

El ex Argentino, Leonardo Tortonesi arregló condiciones y se convirtió en nuevo jugador de Somisa de San Nicolás, para jugar el próximo Torneo Federal. Será compañero del base juninense Federico Bornic.

Joaquín Gamazzo, con chances de emigrar

El juninense Joaquin Gamazzo tuvo una buena campaña en Atenas de Carmen de Patagones. Si bien el Club “maragato” sureño tiene intenciones de renovarle, hoy están lejos económicamente.

Es por eso que el interno nacido en nuestra ciudad no ve con malos ojos jugar fuera de nuestro país.