Bruno Oprandi es la nueva cara de Echagüe de Paraná

El equipo de Echagüe de Paraná cerró con el experimentado Bruno Oprandi para la próxima temporada. Se suma al DT Oscar Bonell y al base Charles Xavier Parker.

Bruno Oprandi en la temporada 2018/2019 jugó 44 partidos, 34,6 minutos, 13,9 puntos, 7,7 rebotes y tuvo 20,6 de valoración. Fue el mejor jugador de su equipo, y estuvo en el cuadro de honor entre los mejores jugadores de los 28 equipos de todo el torneo, en varios rubros.

Fue el séptimo jugador en valoración (el 4° nacional), 3° en minutos jugados, el 2° en faltas recibidas (1° nacional), 5° en rebotes defensivos (3° nacional).

En su carrera jugó en Liga Nacional “A” en Gimnasia de La Plata, River, Central Entrerriano, Ciclista de Junín, Hispano Americano.

En el TNA/Liga Argentina, jugó en Ciclista de Junín, San Martín de Corrientes, San Isidro, Hispano Americano, Atenas de Patagones, entre otros.

Con Hispano Americano fue campeón del TNA obteniendo el ascenso a Liga Nacional, y con varios de sus equipos llegó además a semifinales y finales en la categoría.

En selección Argentina jugó en U-20 y U-21 entre 2003 y 2005, participando del Mundial U-21 en 2005, además de Sudamericanos, Torneo de las Américas.

Echagüe ya anunció a Oscar “Cachi” Bonell como entrenador principal y a Charles Xavier Parker como ficha U-23. En los próximos días se avanzará en otras contrataciones.

Rodríguez Suppi y Sánchez en Oberá

Juan Ignacio Rodríguez Suppi y Rodrigo Sánchez, se suman al “Celeste”, Oberá Tenis Club. Ambos jugadores llegan provenientes del club San Isidro de San Francisco (Córdoba), equipo finalista de la reciente temporada de Liga Argentina. Se suman para ser parte del equipo comandado por el entrenador Alejandro Kuperman.

Juan Ignacio Rodríguez Suppi, juega de posición base; en tanto que Rodrigo Sánchez se desempeña como alero. Los dos llegan de ser fichas más que importantes en “Sani”.

La dirigencia de Oberá Tenis Club (OTC), tras saldar todas las obligaciones económicas de la anterior temporada, obtuvo el aire necesario para comenzar a moverse en el mercado como lo hacen la mayoría de los equipos que confirmaron su participación en La Liga Argentina.

En este sentido, lograron confirmar la continuidad de Maximiliano Martín y Taiel Gómez Quintero, como así también al cuerpo técnico. A ello se suman los arribos de Emiliano Correa y Lucas Díaz, anunciados horas atrás.

El plantel continúa su conformación con Suppi y Sánchez, que vienen de promediar 13.9 y 14.2 puntos por partido en los 60 juegos que participaron en su anterior equipo.

Además, se siguen tratativas para tener completo el plantel con la mayor antelación posible, para comenzar a tiempo los trabajos de cara a la temporada 2019-2020.

Ferreyra jugará en Barrio Parque

Santiago Ferreyra nació el 11 de marzo de 1997, en Hernando, provincia de Córdoba, mide 1,89 metros de altura, pesa 86 kilogramos y ocupará una ficha sub 23.

El nuevo armador de Barrio Parque se inició en el Club Recreativo de Hernando, luego pasó a Hindú Club de Córdoba Capital y más tarde pasó a Sarmiento de Resistencia, Chaco. Después estuvo en Comunicaciones de Mercedes, provincia de Corrientes, equipo con el que logró el ascenso a la Liga Nacional.

En la temporada 2017/2018 jugó en Unión de Santa Fe y en la última Liga Argentina lo hizo en Hindú Club de Resistencia, provincia de Chaco.

En el conjunto chaqueño jugó 48 partidos, marcando 449 puntos, promediando 9,35 goles y 19,52 minutos por juego. De los 449 tantos, anotó 62 simples, 78 dobles y 77 triples.

Ferreyra dijo: “Estoy muy contento por llegar a Barrio Parque, un club de mi provincia, al que conozco desde hace mucho, donde fui muchas veces a su cancha y jugué varias veces en contra”, dijo Santiago, quien luego agregó: “Es un club del que tengo muy buenas referencias, me hablaron muy bien, tengo muchos amigos jugando ahí y otros que jugaron.

Para mí, personalmente es algo muy lindo que se dio, porque yo quería estar más cerca de mi familia y eso me motiva, al estar con todos ellos” manifestó Ferreyra, quien finalmente sostuvo:

“Este año voy a tener muchas responsabilidades y es algo que anhelaba, hacerme cargo de un equipo. Creo que se mantiene todo el plantel del torneo pasado, que es un grupo re lindo de personas y el entrenador también, con quien ya hablé. Así que esperemos que este año lleguemos a lo más alto posible y seguramente vamos a trabajar mucho para eso”, completó el jugador.