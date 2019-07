Tim Duncan vuelve a San Antonio Spurs

La franquicia texana, San Antonio Spurs, lo anunció en su página web que Tim Duncan será uno de los asistentes del técnico Gregg Popovich y, además, se sumó al staff Will Hardy.

De esta manera el ex pivot que jugó 19 temporadas enteras en la franquicia texana, donde ganó cinco anillos de la N.B.A. (1998-99, 2002-03, 2004-05, 2006-07 y 2013-14), buscará dar una mano desde afuera para que la escuadra pueda dar pelea en un salvaje Oeste cada vez más reñido.

Además de “Timmy”, los Spurs decidieron elegir al joven Will Hardy como otro de sus asistentes. Cabe destacar que ya es parte desde hace ocho años de la estructura de San Antonio, donde cuenta con un mandato en la Summer League en la temporada 2017.



El Var de la N.B.A.

Los entrenadores tendrán permitido pedir un “challenge” por juego, al tiempo que el propio centro de revisiones contará con la potestad de repasar determinadas acciones.

La repetición instantánea fue ganando terreno en el básquetbol de la N.B.A.

La primera vez que se utilizó fue en la temporada 2002/2003, cuando los árbitros comenzaron a revisar todos los lanzamientos que eran encestados sobre la chicharra.

Con el paso del tiempo la liga fue incursionando en este aspecto del arbitraje, incluyendo más acciones del partido.

Desde la temporada 2014/2015, la N.B.A. cuenta con su “Replay Center”, un estudio montado en Secaucus (New Jersey) que posee 94 monitores HD y una red capaz de bajar 158 millones de documentos en apenas 30 minutos, que se encuentra conectado con los estadios de los 29 equipos.

En la 2019/2020 que se avecina, la posibilidad de revisar jugadas volverá a ampliarse. La novedad más sobresaliente es que los entrenadores tendrán la posibilidad de pedir un “challenge”.

El pedido tendrá lugar por una única vez en el partido, y las acciones que podrán repasar serán: faltas personales, fuera de línea, goaltending o interferencia ofensiva (estas últimas dos no podrán revisarse durante los últimos dos minutos del partido y/o prórroga).

Para hacer efectivo el reclamo, quien lo peticione deberá pedir un tiempo muerto.

De ser correcta la apreciación del entrenador, el minuto continuará en su poder, pero no así el “challenge”. Esta nueva situación estará a prueba por un año.

La otra implementación tiene como principal protagonista el mencionado Replay Center, desde donde también se podrán revisar jugadas a partir de la 2019/2020 sin necesidad que sea una petición de los árbitros.

En este caso, las revisiones tendrán lugar para determinar si la conversión fue de dos o tres puntos, como así también si fue antes que finalice el reloj de tiro. Para ello habrá un intermediario en la mesa de control.