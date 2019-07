CJ Turman Jr.: “Estoy feliz de ir a Argentino”

El centro estadounidense CJ Turman Jr., recientemente contratado por el Club Atlético Argentino, dialogó con Democracia a través de las redes sociales y dijo que: “Estoy muy agradecido con el Club Argentino que me da esta oportunidad de mostrar mi básquet en ese país”.

El jugador, nacido en Madison, Georgia el 19 de noviembre de 1995, contó: “seguramente vamos a dar batalla en la Liga Nacional porque trabajaremos duro para que así ocurra”.

El Pívot, Formado en Morgan County High School, finalmente acotó: “llego a la Argentina a mediados del mes de agosto y me traslado rápidamente a Junín, donde ya vamos a tener tiempo de conocernos y charlar largamente”.

Su paso por Florida

En el 2015 Turman fichó para Florida Atlantic, pero no cumplió con las expectativas. En ese entonces era estudiante de segundo año y promedió 9.9 puntos y siete rebotes por partido.

En su momento el entrenador jefe, Michael Curry, dijo: "CJ no ha cumplido con los estándares requeridos para ser miembro de nuestra familia de básquetbol".

“Hemos trabajado extremadamente duro para establecer una cultura dentro de nuestro programa que conduzca a una vida de éxito para nuestros estudiantes atletas. CJ no ha cumplido con las obligaciones necesarias, lo que llevó a esta decisión. Amamos a CJ y solo deseamos éxito para él en el futuro".

Turman había llegado a Florida Atlantic desde Morgan County High School, en Georgia, donde ganó un campeonato estatal.

Turman originalmente se había comprometido con Tennessee, pero fue liberado de su acuerdo cuando el entonces técnico Cuonzo Martin tomó el puesto de entrenador en jefe en California-Berkeley.

Jugó minutos significativos en su temporada de primer año con los Owls, y deletrea regularmente a Justin Raffington y Kelvin Penn. Turman asumió un papel de titular en esa temporada y anotó un récord de carrera de 15 puntos en una derrota ante Michigan State el 13 de noviembre de 2015.

Bien recibido en Austria

Turman también pasó por el UBSC Raiffeisen Graz, un club austríaco de baloncesto profesional de la ciudad de Graz que compite en la Admiral Basketball Bundesliga, la máxima categoría del baloncesto austríaco.

La prensa del lugar le dio una acogida bienvenida: “El paquete de músculos grandes de Florida, de 2.06 mts, también llamado internamente "BA", conocido en la serie de televisión "The A-Team", fue capaz de convencer en pruebas internas, sobre todo, por sus espectaculares volcadas y su capacidad atlética. Por lo tanto, parece ser un sucesor más que digno de su predecesor Nelson-Henry, quien emigró a los Bulls.

Turman estuvo recientemente en Chipre (Apollon), donde llegó en un promedio de 22 minutos por juego a 9.7 puntos y 4.6 rebotes.

Antecedentes deportivos

2014/2015 Florida Atlantic

2015/2016 Florida Atlantic

2016/2017 MM Cite ( BRMO Cyprus Div.A)

2017/2018 Apollon ( Cyprus Div.A)

2018/2019 UBSC Raiffesen Graz (Austria Bund.)

2018/2019 UBSC Raiffesen Alpe (Adria Cup).

Inscripción cerrada Campus

Debido a la alta matrícula de inscriptos, Argentino cerró la inscripción del Campus Técnico para los días 29, 30 y 31 del corriente mes.

El mismo está dirigido a los jugadores del club y abierto a la comunidad basquetbolística de la ciudad y la zona.

Estarán presentes Matías Huarte, técnico del plantel profesional del club, y los entrenadores Adrián Capelli y Eduardo Japez.

Habrá trabajos técnicos, evaluaciones físicas, y para el cierre una charla a cargo de Juan Antonio Abdala quien se explayará sobre las adicciones y contará su historia de vida.