El minibásquetbol reanuda el próximo 17 de agosto

La presidenta del mini, Analía Simón, le confirmó anoche a Democracia que la segunda rueda del mini básquet comenzará el 17 de agosto.

La segunda rueda

Fecha 12 Rev.

San Martín vs Argentino

Ciclista vs El Linqueño

Los Indios B vs Los Indios A

Cavul vs Porteño

Sarmiento vs Deportivo Baigorrita

9 de Julio vs Junín

Fecha 13 Rev.

Argentino vs Junín

Deportivo Baigorrita vs 9 de Julio

Porteño vs Sarmiento

Los Indios A vs Cavul

El Linqueño vs Los Indios B

San Martín vs Ciclista

Fecha 14 Rev.

Ciclista vs Argentino

Los Indios B vs San Martín

Cavul vs El Linqueño

Sarmiento vs Los Indios A

9 de Julio vs Porteño

Junín vs Deportivo Baigorrita

Fecha 15 Rev.

Argentino vs Deportivo Baigorrita

Porteño vs Junín

Los Indios A vs 9 de Julio

El Linqueño vs Sarmiento

San Martín vs Cavul

Ciclista vs Los Indios B



Fecha 16 Rev.

Los Indios B vs Argentino

Cavul vs Ciclista

Sarmiento vs San Martín

9 de Julio vs El Linqueño

Junín vs Los Indios A

Deportivo Baigorrita vs Porteño

Fecha 17 Rev.

Argentino vs Porteño

Los Indios A vs Deportivo Baigorrita

El Linqueño vs Junín

San Martín vs 9 de Julio

Ciclista vs Sarmiento

Los Indios B vs Cavul



Fecha 18 Rev.

Cavul vs Argentino

Sarmiento vs Los Indios B

9 de Julio vs Ciclista

Junín vs San Martín

Deportivo Baigorrita vs El Linqueño

Porteño vs Los Indios A

Fecha 19 Rev.

Argentino vs Los Indios A

El Linqueño vs Porteño

San Martín vs Deportivo Baigorrita

Ciclista vs Junín

Los Indios B vs 9 de Julio

Cavul vs Sarmiento



Fecha 20 Rev.

Sarmiento vs Argentino

9 de Julio vs Cavul

Junín vs Los Indios B

Deportivo Baigorrita vs Ciclista

Porteño vs San Martín

Los Indios A vs El Linqueño

Fecha 21 Rev.

Argentino vs El Linqueño

San Martín vs Los Indios A

Ciclista vs Porteño

Los Indios B vs Deportivo Baigorrita

Cavul vs Junín

Sarmiento vs 9 de Julio



Fecha 22 Rev.

9 de Julio vs Argentino

Junín vs Sarmiento

Deportivo Baigorrita vs Cavul

Porteño vs Los Indios B

Los Indios A vs Ciclista

El Linqueño vs San Martín