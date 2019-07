Agostino: "Atenas es un club que representa a una ciudad"

Uno de los referentes de Atenas de Patagones y ex jugador de Argentino de Junín, Emiliano Agostino, dialogó con Pickandroll y comentó la importancia que tiene el básquet en Patagones. Además habló de su relación con los dirigentes y su actualidad en esta nota.

Con respecto al balance que trazó de su última temporada, comentó que "es positivo. Ahora más tranquilo te digo que fue bueno, a pesar de los altibajos. Claro que siempre hay cosas por mejorar pero creo que mi crecimiento fue en conjunto con el de mi equipo. Todos tuvimos cambio de rendimiento en una parte del torneo, por eso pasamos de los últimos lugares a los primeros puestos"

En la serie que quedan afuera con Platense subrayó que "las series las ganan los que mejor hacen las cosas y Platense fue superior, siempre supe de momentos y decisiones. Tuvimos dos juegos que nos faltó paciencia"

Reconoció que se quedó con "sed de revancha. No es un sabor amargo, jugar finales conlleva mucho trabajo". Y asimismo, fue claro con respecto a la actuación de Manuel Gelpi, cortado para que llegue Carlos Romano: "No me animaría a decir que Manuel Gelpi no funcionó. La filosofía de juego lleva tiempo de laburo, había jugadores jóvenes que no jugaron juntos y es un esfuerzo"

Sobre su relación con los dirigentes de Atenas, dijo: "Mi relación es normal, ellos me conocen desde siempre. Laburan mucho y tienen su recompensa. Atenas es un club que representa a una ciudad. El club viene estando en los lugares de privilegio"

"Me automotivo jugando en el club que me formó, es la parte más linda. No todos los días se juega rodeado de gente que conocés. Más allá de las críticas que podés recibir, siempre es confortable tener gente que te quiere bien", deslizó el alero. Por último, el ex San Martín de Corrientes, sueña con "Volver a la Liga A, pero no depende de mí. Me faltó un poco de madurez para afrontar la competencia cuando tuve la oportunidad".