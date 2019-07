Matías Huarte: “Es probable que venga un extranjero a probarse durante el Súper 20”

Matías Huarte, entrenador del plantel profesional del Club Atlético Argentino, dialogó con Democracia y confirmó el inicio de las prácticas para el mes que viene: “La pretemporada oficial va a arrancar el 12 de agosto. La semana previa vamos a intentar contar con todos los jugadores para ver los estudios médicos, mediciones con los profes, algún tipo de evaluación especial, todo para que no se superponga con los entrenamientos.

“Yo quiero el plantel disponible a full el día lunes 12 de agosto, para oficialmente arrancar con las prácticas de pretemporada y no tener que interrumpir la planificación para cosas complementarias”.

Luego se mostró confiado en que pueda llegar un foráneo para probarse en el torneo Súper 20: “No están todos los jugadores. Hay un americano que está por confirmarse y tal vez llegue a prueba, lo que sería plausible para el Súper 20. Vamos a utilizar este torneo de preparación para ensamblar el equipo y tener en claro un sistema de juego.

“Igualmente, los chicos del club van a tener minutos en el torneo, más allá de ver si el extranjero se acopla o no. Vamos a ver cómo hacemos el equipo más largo en las rotaciones, esto va a ser fundamental de cara al futuro”.

Finalmente confirmó que la fase regular de la Liga Nacional la va a jugar con un solo foráneo: “Sí por el momento vamos a jugar con un solo extranjero. Vamos a ver la posibilidad más delante de contar con otra ficha”.

Nuevo gimnasio de pesas

Por medio de la presente, Argentino invita a la inauguración del Gimnasio de Pesas en la casa propiedad del Club que será utilizado en esta primera etapa por las divisiones formativas. La cita es este lunes a las 20 en Almirante Brown 280.

Campus a fin de mes

Asimismo, este lunes Argentino presentará el Primer Campus Técnico a realizarse los días 29, 30 y 31 del corriente. El mismo estará a cargo de los entrenadores de Liga Nacional Matías Huarte, Adrián Capelli y Eduardo Jápez.

Participarán también los Profesores Julián Aiub, Federico Martínez, los jugadores profesionales Juan Cangelosi, Jonatan Slider y el coordinador del básquet amateur, Gustavo Marchesi.