Luciano Massarelli: “No esperaba rendir así”

El jugador de Ferro, Luciano Massarelli, se encuentra en Bahía Blanca entrenando con la Selección Argentina. En unos días viajará a Lima, donde competirá en los Juegos Panamericanos en la disciplina del 3x3.

El atleta dijo acerca del pasado, presente y futuro en Ferro:

-¿Cómo viviste la última temporada?

-La temporada fue rara para mí. Empecé mirando los partidos de afuera, no sabía cuándo iba a volver, cómo iba a volver, tenía dolores en la rodilla; al principio fue todo incertidumbre. Yo tenía ese temor sobre si iba a volver bien, si iba a poder jugar, hubo momentos donde la rodilla dolía, incluso seis meses después de la operación. Ahí fue el momento donde el kinesiólogo Juan Ferraro y el preparador físico Patricio Pallares me tranquilizaban, me decían que iba a estar bien y le seguíamos metiendo a la recuperación. Cuando volví fui tomando ritmo de a poco, mis compañeros y Hernán (Laginestra) me ayudaron muchísimo en ese aspecto. Pato y Juan hicieron un trabajo excelente en sus áreas y eso me ayudó mucho, todo lo que jugué después es un mucho parte de ellos también, de todo el cuerpo técnico.

Además, acotó: “el partido contra Quimsa (25/3/19) hice un click”. Esa noche Lucho jugó 19 minutos, hizo 13 puntos, bajó tres rebotes y dio tres asistencias. “Esa noche me sentí con mucha confianza, empecé a encarar mejor al aro, tomando tiros, y desde ahí le metí más duro que nunca al sentirme más cómodo de lo que venía sintiéndome”.

- ¿Pensaste que ibas a volver de esa manera y rendir así?

-No esperaba rendir así. En los partidos de Playoffs me sentí muy cómodo, jugué muchos minutos, la rodilla respondió bien, tuve confianza. Yo había pensado que el primer año iba a volver y ayudar al equipo, pero de otra manera, quizás con menos minutos, o de otra forma, pero pude responder bastante mejor de lo que esperaba.

- ¿Cómo vivís el presente siendo parte del Juego de Las Estrellas el fin de semana pasado y ahora entrenando con la Selección para el 3x3 en los Juegos Panamericanos?

-Estoy muy contento, estar en el Juego de las Estrellas, y ahora entrenando en el 3x3 para los Juegos Panamericanos me hace muy feliz. En cualquier disciplina, representar al país, en un Juego Panamericano, con chance de tener medalla, y de clasificar a un Juego Olímpico, no es algo que les pasa a muchos deportistas. Después de todo lo que me pasó, yo llegué a pensar en no jugar más, con la duda de si la rodilla iba a responder, así que ahora es todo alegría, disfruto de todo el sacrificio que hice y que voy tener que seguir haciendo.

“Vestir la camiseta de la Selección es único, yo tuve la suerte de estar en selecciones menores, jugar un torneo internacional, compararte con jugadores de otros países. Un deportista aspira jugar un torneo de este nivel para su país, jugar un mundial, es algo que busca. Esta experiencia, ya competir en ella, es algo singular. Los juegos Panamericanos tienen mucha relevancia, compartir la Villa Olímpica con todos los deportistas argentinos, va a ser una linda experiencia” dijo el escolta al volver a ponerse la celeste y blanca.

- ¿Cómo se están preparando?, ¿Cómo te llevás con tus compañeros?

-Llegamos a Bahía Blanca el miércoles y esa misma tarde entrenamos enfocados en la disciplina del 3x3, con sus normas diferentes a lo que es el básquet habitual: cambian las reglas, el tiempo de posesión, la dinámica de juego, las anotaciones. Es muy intenso, no me lo esperaba, estás todo el tiempo atacando y defendiendo, no hay pausas, eso está bueno. Con mis compañeros me llevo muy bien, a Nico Romano y a Fer Zurbriggen ya los conocía de jugar contra ellos en La Liga, y a Fausto Ruesga lo conocí en la concentración. Juan Gatti, el entrenador, nos dijo que la química de equipo en un torneo de estas características, tan corto, es primordial, y eso va a ser muy importante a la hora de jugar.

Sobre lo que se viene a partir de agosto, una vez que Ferro empiece la pretemporada, Lucho dijo: “Quisiera formar un equipo como el del año pasado en la parte humana. Basquetbolísticamente tendremos que afrontar dos competencias muy duras como la Liga Nacional y la Copa Sudamericana, así que vamos a trabajar duro para dar lo mejor de nosotros en cada torneo”.

La Selección Argentina de 3x3 debutará el 27 de julio. Ese día jugará ante Puerto Rico y luego con Venezuela. El domingo 28 jugarán ante República Dominicana, Estados Unidos y Brasil en lo que es la fase regular del torneo que se llevará a cabo en Lima.