Argentino, campeón del Apertura U19

Argentino necesitó de un tiempo suplementario para quebrar la resistencia de Ciclista Juninense en la segunda final de U19, por el campeonato Apertura de Básquetbol.

Anoche en El Fortín de las Morochas, empataron en 62 y en el alargue el Turco se impuso por 70 a 66.

Argentino fue arriba en la mayor parte del partido, pero no tuvo cierre y Ciclista se lo dio vuelta a tal punto que estuvo a punto de ganarlo.

Tomás Morgan, que durmió en el banco casi todo el cuarto final, le dio vida mandando el partido a suplementario cuando no le tembló la mano para meter los dos libres cruciales.

Y fue el mismo Morgan que en el tiempo adicional le dio oxígeno con un doble clave, tomando el Azul una distancia que a la postre ratificó desde la línea de tiros libres.

Aun así Ciclista lo peleó hasta el final.

Restando tres segundos, Augusto Buttaro metió un libre con mucho suspenso que puso el marcador inalcanzable para el Verdirrojo 70 a 66.

El pivot, Enzo Filipetti, fue la figura excluyente de este play off.

Hoy

Club Argentino (liguilla)

18 U17 Argentino vs 9 de Julio