Nueve de Julio jugará el pentagonal final

Nueve de Julio logró anoche la única plaza de la Zona II para jugar el pentagonal final de la Liga Provincial U 15 de básquetbol, tras derrotar por segundo día consecutivo a San Martín 74-47.

Los del Obelisco habían eliminado en primer turno a Bragado Club, también con un contundente dos a cero.

Clasificados

Para el pentagonal final están clasificados Sporting de Mar del Plata, que tiene tres jugadores de selección: Fresno, Salinas y Agliano; 9 de Julio y Náutico de Zárate. Los restantes serían Universal de La Plata (define con Esteban Echeverría) y Bahiense u Olimpo (ganadores de las dos zonas que hubo en Bahía Blanca) que definen viernes y domingo.

Hoy

Club Cavul (liguilla)

19 U17 Cavul vs 9 de Julio



Sábado 20

Club Argentino (liguilla)

18 U17 Argentino vs 9 de Julio

Finales U19

Jueves 18

Club Ciclista

19 U19 Ciclista vs Argentino



Viernes 19

Club Argentino

19 U19 Argentino vs Ciclista



Domingo 21

16 U19 Ciclista vs Argentino.