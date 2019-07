El reencuentro de dos viejos socios en la élite del básquetbol

El de 2019 será uno de los mercados más recordados de todos los tiempos. La danza de nombres de grueso calibre no ha parado de girar desde que el pasado 30 de junio se abriera la agencia de jugadores libres.

Casi dos semanas después, las sorpresas resonantes continúan engrosando el caudal de información de un receso que mantuvo entretenida a la audiencia casi tanto como un partido de postemporada. Ahora le llegó el turno a Russell Westbrook, a quien le cumplieron el deseo de ser traspasado.

El base abandona Oklahoma City para volver a formar equipo junto a James Harden en los Houston Rockets; a cambio entregaron a Chris Paul más dos picks de primera ronda (2024 y 2026) y dos “swaps”, dos selecciones que se intercambiarán entre ambos equipos (2021 y 2025).

“Estamos muy contentos de tener a Russell Westbrook”, anunció el dueño de los Rockets, Tilman Fertitta. Asimismo, sostuvo que “acabamos de tener los dos años con mayor cantidad de victorias en temporadas consecutivas de la historia de la franquicia, algo que no hubiéramos hecho sin Chris Paul. Él es increíble, y será muy extrañado”.

Westbrook y Harden fueron compañeros en el Thunder por tres temporadas (2009/2012). En ese período disputaron las finales de 2012, en las que cayeron a manos del Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade y Chris Bosh. “La Barba” tuvo un promedio de 12.7 puntos, 3.4 rebotes y 2.5 asistencias en 220 partidos (26.7 mpp), de los cuales solo 7 jugó como titular.

Luego del traspaso que envió a Paul George a los Clippers, Westbrook había estado presionando a la directiva del Thunder para correr con la misma suerte que el ex alero de Indiana. Desde un principio el nombre que sonó más fuerte como posible destino fue el de Miami, sin embargo la palabra de Harden tuvo injerencia en las negociaciones.

Chris Paul, por su parte, vuelve a ser traspasado luego de dos temporadas vistiendo la camiseta de los Rockets. En 2017 había llegado a la ciudad texana procedente de los Clippers, equipo para el que jugó seis años y no logró traducir en logros la gran dupla que formó junto a Blake Griffin.

Según publica ESPN, quizás no sea Oklahoma City la nueva casa de “CP3”, por lo que no sería raro que su nombre vuelva a estar en boca de todos ante una nueva negociación. En la posición de base, hasta el momento el Thunder cuenta con el alemán Dennis Schroder y Alec Burks. En sus últimos tres traspasos, la franquicia que dirige el Genaral Manager Sam Presti obtuvo ocho futuros picks de primera ronda, más otros cuatro “intercambios”.

Los Houston Rockets se mantienen como contendientes en la costa Oeste. Con el ciclo de Paul terminado, comienza la era Westbrook y Mike D’Antoni deberá comenzar a trabajar para insertarlo en su sistema de juego.

Otras novedades

Luego de la suspensión de la actividad en la Summer League de Las Vegas a raíz de un terremoto, el piso siguió moviéndose, esta vez en Los Ángeles con la noticia que todos estaban esperando.

Kawhi Leonard dio a conocer su decisión, que será vestir la camiseta de los Clippers. Pero como si eso no fuera suficiente, la franquicia californiana también adquiere nada menos que a Paul George en una operación paralela a través de un canje con el Thunder.

La resolución que tomó Leonard mantuvo en vilo a todo el mundo del básquetbol desde hace una semana.; El mercado de la agencia libre se abrió el domingo pasado a las 19 (hora argentina), y desde entonces nadie tenía una mínima intuición de lo que podría llegar a suceder con el futuro del ex San Antonio, ni siquiera aquellos periodistas que manejan la agenda informativa en los Estados Unidos.

Por pedido del propio Leonard y su entorno, ningún tipo de rumor podía llegar a filtrarse, porque eso haría que el equipo quedara detrás en su consideración. El hermetismo fue total. Hoy todo está resuelto. El alero firmará con los Clippers por cuatro años y un total de 142 millones de dólares. Sin embargo, increíblemente, eso no sería todo.

El anuncio llegó de la mano con otro explosivo atado a su espalda. La dirigencia de los Clippers, encabezada por Lawrence Frank (Presidente de Operaciones) y Michael Winger (General Manager), fichó a George, incluido en el quinteto ideal de la 2018/2019.