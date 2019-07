Argentino aguarda la asamblea

El próximo 30 de julio Argentino tendrá su asamblea anual ordinaria, donde Germán Lambrisca dejará de ser el presidente. Todos coinciden que el elegido para tomar la posta es Horacio Masino. Le comentaron la situación del club y él habría aceptado, viendo una institución económicamente estable.

Proyectos

Uno de los principales objetivos que tiene el Club Argentino es trabajar en la casa que ha adquirido en frente del club, ya está el gimnasio para los jugadores y se está haciendo una reforma para que quede muy linda y así tener un gimnasio propio, para no tener gastos extras. Además, el máximo candidato a presidente hoy en día, le comentó a los medios nacionales: "Modificar las pequeñas cosas que haya para modificar, que son para bien, cada uno tiene su impronta de trabajo y se lo agrega a lo que están haciendo".

Lambrisca y Velazco continuarán en la comisión

Si bien Lambrisca se aleja del máximo cargo, eso no quiere decir que no va a estar. Continuaría, junto con Velazco, en puestos de menor relieve, pero igual de importantes. De hecho fueron muy relevantes para el actual armado del equipo. En la asamblea se explicarán bien los pasos a seguir y cuáles son las ideas.

Extranjeros

Para completar el plantel, Argentino tendría en la mira un solo extranjero. El mismo no habría jugado en Argentina. El torneo pasado fue importantisimo el papel de Leron Black y la idea es sorprender de nuevo con algún "tapado". El objetivo es nuevamente salvar la categoría. A mediados de agosto comenzaría la pretemporada.