Argentina perdió contra Australia

Argentina, con el juninense Facundo Corvalán cayó frente a un durísimo rival, Australia, en los PLay Off de las Olimpiadas Mundiales Universitarias en Nápoli –Italia-, por 76 a 64.

El basquetbolista de nuestro medio fue uno de los más destacados nuevamente con 13 Unidades, 6 asistencias, 2 rebotes, junto a Juan Pablo Vaulet (15 puntos, 15 rebotes y Erick Thomas con 13 unidades).

El partido fue realmente durísimo, palo y palo, desde el primer cuarto hasta casi la finalización del mismo. En Australia se destacó Vasiljevic con18 unidades

Ahora Argentina, que logró estar entre los mejores 8 del mundo, jugará por el 5° puesto ante Canadá.

Cuartos de final

Resultados

Israel 96 vs Letonia 57

EE. UU. 76 vs Alemania 74

Argentina 64 vs Australia 73

Canadá 80 vs Ucrania 82

Quinto al octavo

Argentina vs Canadá

Lituania vs Alemania

Semis

Israel vs EE.UU.

Australia vs. Ucrania.