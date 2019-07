Nueve de Julio ganó el Apertura de Mini

Este fin de semana se jugaron los play off del minibásquet local, en la categoría mini.

Nueve de Julio se adjudicó el título al derrotar en la final a Los Indios por 74 a 56. San Martín subió al podio con un meritorio tercer puesto y Argentino quedó cuarto.

La zona estímulo A la ganó El Linqueño y la B la ganó 9 de Julio “B”.

La semana que viene se resuelve el certamen de U13.

Lo que viene

Fecha 12 Rev.

San Martín vs Argentino

Ciclista vs El Linqueño

Los Indios B vs Los Indios A

Cavul vs Porteño

Sarmiento vs Deportivo Baigorrita

9 de Julio vs Junín

Fecha 13 Rev.

Argentino vs Junín

Deportivo Baigorrita vs 9 de Julio

Porteño vs Sarmiento

Los Indios A vs Cavul

El Linqueño vs Los Indios B

San Martín vs Ciclista

Fecha 14 Rev.

Ciclista vs Argentino

Los Indios B vs San Martín

Cavul vs El Linqueño

Sarmiento vs Los Indios A

9 de Julio vs Porteño

Junín vs Deportivo Baigorrita