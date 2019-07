Argentino y Ciclista lo siguen esta tarde

Ciclista Juninense le ganaba a Argentino 27 a 22 cuando se cortó la luz en el segundo cuarto. Restaban 4´ 20” y el segundo partido de la final de U17 pasó para esta tarde a las 17.

Además a las 19, también en Las Morochas, se juega el desquite de U15 entre Argentino y 9 de Julio.

Detalle:

Hoy

Club Argentino

17 U17 Argentino vs Ciclista

19 U15 Argentino vs 9 de Julio



Domingo 7

Club 9 de Julio

18 U15 9 de Julio vs Argentino

Lunes 8

Club Cavul

21 Mayores Cavul vs Junín

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (2) vs Argentino (0)

4) Ciclista (2) vs San Martín (0)

Semis

Ciclista (1) vs Junín (1)

9 de Julio (0) vs Cavul (2)

Final

Cavul (1) vs Junín (1)

Octavos, U19

1) Ciclista(2) vs San Martín (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (1)

4) Junín (0) vs Los Indios (2)

Semis

Ciclista (2) vs Los Indios 0

Argentino (2) vs 9 de Julio

Final

Ciclista vs ganador Argentino

Octavos, U17

1) Ciclista (2) vs Porteño (0)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Argentino (2) vs Los Indios (0)

4) Cavul (2) vs San Martín (1)

Semis

Ciclista (2) vs Cavul (1)

9 de Julio (0) vs Argentino (2)

Final

Ciclista (1) vs Argentino (0)

Octavos, U15

1) 9 de Julio (2) vs Ciclista (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) Cavul (0) vs El Linqueño (2)

4) San Martín (2) vs Los Indios (0)

Semis

9 de Julio (2) vs San Martín (0)

Argentino (2) vs El Linqueño (0)

Final

9 de Julio vs Argentino