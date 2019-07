Nueve de Julio le ganó a Argentino en U15

Nueve de Julio sacó ventaja en la primera final de U15 al imponerse anoche sobre Argentino por 59-52.

Esta noche Club Junín es local ante Cavul, en el desquite de mayores. Desde las 21 el Albirrojo buscará extender la serie final y los Vagos dar la vuelta después de 11 años de sequía.

Hoy

Club Junín

21 Mayores Junín vs Cavul

Club Argentino

19 U17 Argentino vs Ciclista

Sábado 6

Club Argentino

19 U15 9 de Julio vs Argentino

Club Ciclista

17 U17 Ciclista vs Argentino

Domingo 7

Club 9 de Julio

18 U15 9 de Julio vs Argentino



Lunes 8

Club Cavul

21 Mayores Cavul vs Junín

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (2) vs Argentino (0)

4) Ciclista (2) vs San Martín (0)

Semis

Ciclista (1) vs Junín (1)

9 de Julio (0) vs Cavul (2)

Final

Cavul vs Junín

Octavos, U19

1) Ciclista(2) vs San Martín (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (1)

4) Junín (0) vs Los Indios (2)

Semis

Ciclista (2) vs Los Indios 0

Argentino (2) vs 9 de Julio

Final

Ciclista vs ganador Argentino

Octavos, U17

1) Ciclista (2) vs Porteño (0)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Argentino (2) vs Los Indios (0)

4) Cavul (2) vs San Martín (1)

Semis

Ciclista (2) vs Cavul (1)

9 de Julio (0) vs Argentino (2)

Final

Ciclista (1) vs Argentino (0)