Cavul sacó ventaja en la primera final de mayores

Los Vagos Unidos Linqueños hicieron fuerte su localía y le ganaron a Junín en el juego de ida de la primera final de mayores. Se impusieron por 77-69 y mañana juegan la revancha en Ataliva Roca (dirigen Sergio López-Claudio Zapata-Gonzalo Geada).

En tanto Ciclista sacó ventaja sobre Argentino en la primera final U17 al derrotarlo por 71 a 60. Detalle:

Hoy

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio vs Argentino

Viernes 5

Club Junín

21 Mayores Junín vs Cavul

Club Argentino

20 U17 Argentino vs Ciclista

Sábado 6

Club Argentino

19.30 U15 9 de Julio vs Argentino

Club Ciclista

17 U17 Ciclista vs Argentino

Domingo 7

Club 9 de Julio

18.30 U15 9 de Julio vs Argentino

Lunes 8

Club Cavul

21 Mayores Cavul vs Junín

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (2) vs Argentino (0)

4) Ciclista (2) vs San Martín (0)

Semis

Ciclista (1) vs Junín (1)

9 de Julio (0) vs Cavul (2)

Final

Cavul vs Junín

Octavos, U19

1) Ciclista(2) vs San Martín (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (1)

4) Junín (0) vs Los Indios (2)

Semis

Ciclista (2) vs Los Indios 0

Argentino (2) vs 9 de Julio

Final

Ciclista vs ganador Argentino

Octavos, U17

1) Ciclista (2) vs Porteño (0)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Argentino (2) vs Los Indios (0)

4) Cavul (2) vs San Martín (1)

Semis

Ciclista (2) vs Cavul (1)

9 de Julio (0) vs Argentino (2)

Final

Ciclista (1) vs Argentino (0)



Octavos, U15

1) 9 de Julio (2) vs Ciclista (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) Cavul (0) vs El Linqueño (2)

4) San Martín (2) vs Los Indios (0)

Semis

9 de Julio (2) vs San Martín (0)

Argentino (2) vs El Linqueño (0)

Final

9 de Julio vs Argentino