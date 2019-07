Cavul recibe a Junín en la primera final de Primera

Esta noche se juega la primera final de Primera división. En Lincoln Cavul es local ante Club Junín. Los Vagos buscarán sostener la localía que le cayó servida luego de la eliminación de Los Indios y 9 de Julio. Junín intentará traerse la definición a nuestra ciudad para el viernes a la noche. Detalle:

Hoy

Club Cavul

21 Mayores Cavul vs Junín

Club Ciclista

20 U17 Ciclista vs Argentino

Jueves 4

Club 9 de Julio

19.30 U15 9 de Julio vs Argentino

Viernes 5

Club Junín

21 Mayores Junín vs Cavul

Club Argentino

20 U17 Argentino vs Ciclista

Sábado 6

Club Argentino

19.30 U15 9 de Julio vs Argentino

Club Ciclista

17 U17 Ciclista vs Argentino

Domingo 7

Club 9 de Julio

18.30 U15 9 de Julio vs Argentino

Lunes 8

Club Cavul

21 Mayores Cavul vs Junín

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (2) vs Argentino (0)

4) Ciclista (2) vs San Martín (0)



Semis

Ciclista (1) vs Junín (1)

9 de Julio (0) vs Cavul (2)



Final

Cavul vs Junín

Octavos, U19

1) Ciclista(2) vs San Martín (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (1)

4) Junín (0) vs Los Indios (2)



Semis

Ciclista (2) vs Los Indios 0

Argentino (2) vs 9 de Julio



Final

Ciclista vs ganador Argentino

Octavos, U17

1) Ciclista (2) vs Porteño (0)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Argentino (2) vs Los Indios (0)

4) Cavul (2) vs San Martín (1)



Semis

Ciclista (2) vs Cavul (1)

9 de Julio (0) vs Argentino (2)



Final

Ciclista vs Argentino

Octavos, U15

1) 9 de Julio (2) vs Ciclista (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) Cavul (0) vs El Linqueño (2)

4) San Martín (2) vs Los Indios (0)



Semis

9 de Julio (2) vs San Martín (0)

Argentino (2) vs El Linqueño (0)



Final

9 de Julio vs Argentino.