Sandra ibarra: "Hoy el primer objetivo es clasificar para jugar el final four"

En su primer año en la Liga Provincial Femenina, Ciclista está cumpliendo una sobresaliente actuación. Jugó 2 partidos y los ganó, ante todos los pronósticos. Esto se debe en gran parte al equipo formado por buenas jugadoras y un gran trabajo de su entrenadora Sandra Ibarra, que junto con su cuerpo técnico, está guiando al plantel a una posible clasificación al Final Four.

"Veo muy bien al equipo"

Ibarra comenzó diciendo: "Veo muy bien al equipo, trabajamos muy duro todos los días, ya sea físico y básquet. Estamos bien cubiertas en ese sentido. Somos un equipo solidario que sabe lo que quiere y aún sin refuerzos de afuera, estamos dando pelea. La idea es ser incómodas para el equipo rival"

El objetivo

"Antes de empezar el torneo te decía que el principal objetivo era competir. Pero al ganar los primeros dos partidos, esto cambió. No nos conformamos y hoy nuestro principal objetivo es clasificar al Final Four. Tenemos material, pero no debemos relajarnos ni un segundo"



El próximo partido

Ciclista jugará ante Círculo Penitenciario, pero esta vez en La Plata. Al respecto, Ibarra comentó: "No va a ser nada fácil. Creo que va a ser distinto al partido que se disputó en Junín. Lo sabemos. El equipo contrario ahora va a hacer un scouting más detallado, ya no vamos a ser sorpresa. Igual, nuestro estilo de juego no va a cambiar. Vamos a ir allá a defender duro, debemos continuar con la dinámica de recibir pocos puntos. Si perdemos, además, tenemos la chance de definir la clasificación en casa con nuestra gente. No tenemos presión", concluyó.