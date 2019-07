Cerella no tiene como objetivo volver a la selección de Italia

El argentino Bruno Cerella resaltó que no incluye dentro de sus objetivos “regresar” al seleccionado italiano de básquetbol, con miras al Mundial China 2019, a jugarse entre agosto y septiembre venidero.

El alero bahiense, próximo a cumplir 33 años, advirtió no sentirse “obsesionado” con retornar al conjunto nacional “azzurro”’, a partir de su doble ciudadanía.

“En su momento valoré mucho la convocatoria porque fue una manera de agradecerle a mi abuelo que había fallecido hacía poco el hecho de haberme regalado la ciudadanía”, expresó al programa radial ‘Reloj de 24’ (AM 530) el hoy jugador del campeón italiano, Reyer Venezia.

“Pero hoy estoy próximo a cumplir 33 años y no pongo como uno de mis objetivos inmediatos volver a la Selección”, sostuvo el jugador que abandonó la Argentina a los 18 años, para enrolarse en el Massafra, un club del ascenso italiano.

A principios de 2018, Cerella fue llamado para intervenir en el seleccionado peninsular, junto al cordobés Ariel Filloy, quien también está nacionalizado. El ex Atenas de Córdoba integra, hoy por hoy, la lista preliminar del DT Ettore Messina, con miras al certamen ecuménico en territorio asiático.

“Me gustaría disfrutar de mi tiempo libre en el verano. Estar a disposición para viajar a África y seguir con los proyectos humanitarios”, sostuvo el alero que realiza actividades promocionales con tres Academias de básquetbol en Kenia, en donde no sólo “intentamos que un chico sea capaz de convertir un doble sino también que pueda educarse a través del deporte”, consideró.

Cerella valoró el reciente título alcanzado por el conjunto veneciano, tras derrotar en la final a Banco di Sardegna Sassari, en una extenuante serie que finalizó por 4-3.

Cerella lleva doce temporadas consecutivas enrolándose en distintos clubes de Primera División del básquetbol de Italia. Desde 2008 pasó por Téramo, Casalpusterlengo, Varese y Olimpia Milano, el club en el que ganó cinco títulos.