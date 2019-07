Este fin de semana se jugó la última fecha de la primera rueda del campeonato local de minibásquetbol.

Los partidos se jugaron en su integridad en nuestra ciudad, dado que Baigorrita cedió los puntos ante Cavul y no viajó. Detalle:

Resultados

U13

Argentino 39 vs 9 de Julio 46

Los Indios B 43 vs Porteño 48

Ciclista 9 vs Los Indios A 75

San Martín 61 vs El Linqueño 57

Mini

Argentino 29 vs 9 de Julio 79

Cavul GP vs Deportivo Baigorrita PP

Los Indios B 23 vs Porteño 57

Ciclista 37 vs Los Indios A 50

San Martín 49 vs El Linqueño 44

Lo que viene

Fecha 12 Rev.

San Martín vs Argentino

Ciclista vs El Linqueño

Los Indios B vs Los Indios A

Cavul vs Porteño

Sarmiento vs Deportivo Baigorrita

9 de Julio vs Junín

Fecha 13 Rev.

Argentino vs Junín

Deportivo Baigorrita vs 9 de Julio

Porteño vs Sarmiento

Los Indios A vs Cavul

El Linqueño vs Los Indios B

San Martín vs Ciclista

Fecha 14 Rev.

Ciclista vs Argentino

Los Indios B vs San Martín

Cavul vs El Linqueño

Sarmiento vs Los Indios A

9 de Julio vs Porteño

Junín vs Deportivo Baigorrita