Juegan las formativas

Esta noche continúa el campeonato apertura de la Asociación Juninense de Básquetbol. En U 19 se juega el clásico de barrio entre Los Indios y Ciclista, además del cruce Argentino- 9 de Julio. Detalle:

Hoy

Club Los Indios

19 U19 Los Indios vs Ciclista

Club Argentino

19 U19 Argentino vs 9 de Julio

Viernes 28

Club Junín

20.30 Mayores Junín vs Ciclista

Club Cavul

20.30 Mayores Cavul vs 9 de Julio

Club El Linqueño

20 U15 El Linqueño vs Argentino

Sábado 29

Club Cavul

17 U17 Cavul vs Ciclista

Club San Martín

17 U15 San Martín vs 9 de Julio

Club 9 de Julio

19.30 U19 9 de Julio vs Argentino

Domingo30

Club Argentino

19 U17 Argentino vs 9 de Julio

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (2) vs Argentino (0)

4) Ciclista (2) vs San Martín (0)

Semis

Ciclista (1) vs Junín (0)

9 de Julio (0) vs Cavul (1)

Octavos, U19

1) Ciclista(2) vs San Martín (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (1)

4) Junín (0) vs Los Indios (2)

Semis

Ciclista 1 vs Los Indios 0

Argentino vs 9 de Julio

Octavos, U17

1) Ciclista (2) vs Porteño (0)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Argentino (2) vs Los Indios (0)

4) Cavul (2) vs San Martín (1)

Semis

Ciclista (1) vs Cavul (0)

9 de Julio (0) vs Argentino (1)