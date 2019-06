Comienzan esta noche las semifinales de Primera

Esta noche arrancan las semifinales del campeonato apertura de Primera división de la Asociación Juninense de Básquetbol con una doble jornada.

A las 21 se miden Ciclista Juninense y Club Junín, en el Coliseo del Boulevard.

Luego, a las 21.30, chocan 9 de Julio y Cavul en el estadio del barrio del “Obelisco”. Detalle:

Hoy

Club Ciclista

19 U17 Ciclista vs Cavul

21 Mayores Ciclista vs Club Junín

Club 9 de Julio

19 U17 9 de Julio vs Argentino

21.30 Mayores 9 de Julio vs Cavul

Miércoles 26

Club 9 de Julio

18 U15 9 de Julio vs San Martín

Club Argentino

19.30 U15 Argentino vs El Linqueño

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (2) vs Argentino (0)

4) Ciclista (2) vs San Martín (0)

Semis

Ciclista vs Junín

9 de Julio vs Cavul



Octavos, U19

1) Ciclista (2) vs San Martín (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio (1) vs El Linqueño (1)

4) Junín (0) vs Los Indios (2)

Semis

Ciclista 0 vs Los Indios

Argentino vs ganador 3

Octavos, U17

1) Ciclista (2) vs Porteño (0)

2) 9 de Julio (2) vs El Linqueño (0)

3) Argentino (2) vs Los Indios (0)

4) Cavul (2) vs San Martín (1)

Semis

Ciclista vs Cavul

9 de Julio vs Argentino