Leonardo La Bella podría ser el base de Argentino

La actual comisión directiva de Argentino estaría manejando hace una semana la posibilidad de un "tapado" en la posición de base. Si bien existieron tibios acercamientos con Luciano Tantos y Facundo Zárate (éste último aún no respondió, quiere seguir en Europa), la realidad indica que el verdadero objetivo sería el bahiense Leonardo La Bella. El base de 1.85m viene de jugar en Gimnasia LP, siendo un jugador destacado en la Liga Argentina.

¿Por qué no está confirmado?

Matías Huarte y la comisión estarían decididos que el base indicado para este momento es La Bella. Pero existiría una traba para que la negociación llegue a buen puerto. El bahiense tiene una oferta muy suculenta del basquet brasilero y es por esto que la situación se estaría dilatando. La Bella deberá decidir si continúa en Argentina, para volver a jugar Liga Nacional. Lo que es un hecho es que no seguirá en Gimnasia de La Plata.



Cambio de mando

Seguramente luego de la asamblea que se celebrará en el club Argentino, Lambrisca dejará de ser el presidente. Igualmente seguirá ligado a la entidad como miembro activo de la nueva comisión directiva apoyando al nuevo mandamás para que no tenga problemas y se haga una transición limpia. Por ahora, los dos confirmados oficialmente son Matías Huarte y Juan Cangelosi.