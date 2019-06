Ciclista Juninense perdió con lo justo contra Central Buenos Aires de Zárate

Ciclista Juninense perdió como local, en su estadio “Raúl ´Chuni´ Merlo” frente a Central Buenos Aires de Zárate, en un final ajustado por 93 a 91.

El partido tuvo como goleador a Tobías Franchela, de Ciclista Juninense, con 52 puntos, todo un récord para la Liga Provincial de Juveniles de Básquetbol.

Este sábado, el elenco verdirrojo tiene su último partido de la fase regular visitando a Gimnasia y Esgrima de Pergamino, ya que en la última jornada el CCJ quedará libre.

Los resultados registrados fueron estos:

Ciclista Juninense 91 vs. Central Buenos Aires (Zárate) 93.

Regatas de San Nicolás 79 vs. Ciudad de Saladillo 63.

Gimnasia y Esgrima La Plata 96 vs. Atenas de La Plata 71.

Libre: Gimnasia y Esgrima de Pergamino.



Las fechas que restan

Por la décima tercera fecha, el sábado 25, esta será la programación:

Ciudad de Saladillo vs. Gimnasia y Esgrima La Plata.

Central Buenos Aires (Zárate) vs. Regatas de San Nicolás.

Gimnasia y Esgrima de Pergamino vs. Ciclista Juninense.

Libre: Atenas de La Plata.

La 14ta. jornada tiene estos encuentros previstos:

Regatas de San Nicolás vs. Gimnasia de Pergamino.

Gimnasia (La Plata) vs. Central Buenos Aires (Zárate)

Atenas de La Plata vs. Ciudad de Saladillo.

Libre: Ciclista Juninense.