Club Junín eliminó al pentacampeón

Club Junín dio el batacazo y eliminó anoche al pentacampeón de primera, Los Indios, tras vencerlo en Ataliva Roca por 63-59. Espera rival del cruce San Martín-Ciclista Juninense. Hoy, triple jornada de primera: Argentino-Cavul, Ciclista-San Martín y El Linqueño-9 de Julio. Detalle:

Anoche

U15 Sarmiento 17 vs Argentino 79

U19 Sarmiento 58 vs Argentino 74

Mayores Junín 63 vs Los Indios 59

Hoy

Club Argentino

19 U17 Argentino vs Los Indios

21 Mayores Argentino vs Cavul

Club Ciclista

20 17 Ciclista vs Porteño

21 Mayores Ciclista vs San Martín

Club El Linqueño

19 U17 El Linqueño vs 9 de Julio

21 Mayores El Linqueño vs 9 de Julio

Miércoles 19

Club Los Indios

19 U17 Los Indios vs Argentino

Club 9 de Julio

U19 9 de Julio vs El Linqueño

Club Porteño

U17 Porteño vs Ciclista

Club Cavul

U17 Cavul vs San Martín

Jueves 20

Club Los Indios

18 U15 Los Indios vs San Martín

Club Ciclista

20 U19 Ciclista vs San Martín

Club El Linqueño

18 U19 El Linqueño vs 9 de Julio

20 U15 El Linqueño vs Cavul

Viernes 21

19.30 U17 San Martín vs Cavul

21 Mayores San Martín vs Ciclista

Club Los Indios

19 U19 Los Indios vs Junín

Club 9 de Julio

20.30 Mayores 9 de Julio vs El Linqueño

Sábado 22

Club San Martín

19 U19 San Martín vs Ciclista

Club Ciclista

19 U15 Ciclista vs 9 de Julio

Club Cavul

19 U15 Cavul vs El Linqueño

Domingo 23

Club Ciclista

20 Mayores Ciclista vs San Martín

Club 9 de Julio

20 U19 9 de Julio vs El Linqueño

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (2)

2) 9 de Julio (1) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (1) vs Argentino (0)

4) Ciclista vs San Martín

Octavos, U19

1) Ciclista vs San Martín

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio vs El Linqueño

4) Junín (0) vs Los Indios (1)

Octavos, U17

1) Ciclista vs Porteño

2) 9 de Julio (1) vs El Linqueño (0)

3) Argentino vs Los Indios

4) Cavul vs San Martín

Octavos, U15

1) 9 de Julio (1) vs Ciclista (0)

2) Argentino (2) vs Sarmiento (0)

3) Cavul vs El Linqueño

4) San Martín (1) vs Los Indios (0)