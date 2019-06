San Martín le ganó a Los Indios en U15

San Martín se aseguró la localía en U15 ante Los Indios, al derrotarlo ayer por la tarde 67 a 59. Mañana juegan la revancha de primera división Junín y Los Indios.

Detalle:

Anoche

U15 San Martín 67 vs Los Indios 59

Hoy

Club Sarmiento

18 U15 Sarmiento vs Argentino

20 U19 Sarmiento vs Argentino

Club Ciclista

18 U15 Ciclista vs 9 de Julio

20 U19 Ciclista vs San Martín

Club Cavul

18 U15 Cavul vs El Linqueño

Lunes 17

Club Cavul

19 U17 Cavul vs San Martín

Club Porteño

18.30 U17 Porteño vs Ciclista

Club Junín

20 Mayores Junín vs Los Indios

Club 9 de Julio

20 U19 9 de Julio vs El Linqueño

Martes 18

Club Argentino

19 U17 Argentino vs Los Indios

21 Mayores Argentino vs Cavul

Club Ciclista

20 17 Ciclista vs Porteño

21 Mayores Ciclista vs San Martín

Miércoles 19

Club San Martín

19.30 U17 San Martín vs Cavul

Club El Linqueño

19 U17 El Linqueño vs 9 de Julio

21 Mayores El Linqueño vs 9 de Julio

Club Los Indios

19 U17 Los Indios vs Argentino

Jueves 20

Club Los Indios

18 U15 Los Indios vs San Martín

Club San Martín

19 U19 San Martín vs Ciclista

Club El Linqueño

18 U19 El Linqueño vs 9 de Julio

20 U15 El Linqueño vs Cavul

Club Los Indios

19 U19 Los Indios vs Junín

Viernes 21

21 Mayores San Martín vs Ciclista

Play off

Octavos, mayores

1) Los Indios (0) vs Junín (1)

2) 9 de Julio (1) vs El Linqueño (0)

3) Cavul (1) vs Argentino (0)

4) Ciclista vs San Martín

Octavos, U19

1) Ciclista vs San Martín

2) Argentino (1) vs Sarmiento (0)

3) 9 de Julio vs El Linqueño

4) Junín (0) vs Los Indios (1)

Octavos, U17

1) Ciclista vs Porteño

2) 9 de Julio (1) vs El Linqueño (0)

3) Argentino vs Los Indios

4) Cavul vs San Martín

Octavos, U15

1) 9 de Julio (1) vs Ciclista (0)

2) Argentino (1) vs Sarmiento (0)

3) Cavul vs El Linqueño

4) San Martín (1) vs Los Indios (0)