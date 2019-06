Parcial disputa de la décima fecha del campeonato

Este sábado se disputó parcialmente la décima fecha del campeonato local de minibásquetbol. Hubo partidos solamente en nuestra ciudad, dado que por protocolo los días de lluvia no viajan los equipos de la zona y viceversa. Detalle:

Resultados

U13

Los Indios A 66 vs San Martín 28

San Martín B 53 vs Cavul 86

Mini

Los Indios A 20 vs San Martín 0

Junín 23 vs Cavul 54

9 de Julio A 20 vs 9 de Julio B 0

Hoy

10.30 El Linqueño vs Dep. Baigorrita

13 Cavul vs Dep. Baigorrita

Próximas fechas

Fecha 11

Argentino vs 9 de Julio

Sarmiento vs Junín

Cavul vs Deportivo Baigorrita

Los Indios B vs Porteño

Ciclista vs Los Indios A

San Martín vs El Linqueño

Fecha 12 Rev.

San Martín vs Argentino

Ciclista vs El Linqueño

Los Indios B vs Los Indios A

Cavul vs Porteño

Sarmiento vs Deportivo Baigorrita

9 de Julio vs Junín

Fecha 13 Rev.

Argentino vs Junín

Deportivo Baigorrita vs 9 de Julio

Porteño vs Sarmiento

Los Indios A vs Cavul

El Linqueño vs Los Indios B

San Martín vs Ciclista

Fecha 14 Rev.

Ciclista vs Argentino

Los Indios B vs San Martín

Cavul vs El Linqueño

Sarmiento vs Los Indios A

9 de Julio vs Porteño

Junín vs Deportivo Baigorrita

Fecha 15 Rev.

Argentino vs Deportivo Baigorrita

Porteño vs Junín

Los Indios A vs 9 de Julio

El Linqueño vs Sarmiento

San Martín vs Cavul

Ciclista vs Los Indios B