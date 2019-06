Variada actividad para las selecciones formativas

Comienza esta noche la semana basquetbolística local con partidos de divisiones inferiores. Mañana martes es el turno de la definición del octavo pasajero de primera, donde Sarmiento es local ante Club Junín. Detalle:

Hoy

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs Argentino

21 U19 Sarmiento vs Argentino

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs Porteño

Club El Linqueño

19.30 U19 El Linqueño vs 9 de Julio

Club Ciclista (liguilla)

19.30 U15 Ciclista vs Cavul

21.30 U17 Ciclista vs Cavul

Martes 11

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento vs Junín

21 Mayores Sarmiento vs Junín.