Jugaron la novena fecha del campeonato

Este sábado se disputó la octava fecha del campeonato local de minibásquetbol. Hubo partidos en nuestra ciudad y en la vecina localidad de Lincoln.

Detalle:

Resultados

U13

Cavul 77 vs 9 de Julio 70

El Linqueño 37 vs Los Indios A 78

Los Indios 63 vs San Martín 20

Mini

Cavul 27 vs 9 de Julio 76

Los Indios B 37 vs Junín 30

El Linqueño 39 vs Los Indios A 72

Ciclista vs Deportivo Baigorrita (amistoso)

Próximas fechas

Fecha 10

El Linqueño vs Argentino

Los Indios A vs San Martín

Porteño vs Ciclista

Deportivo Baigorrita vs Los Indios B

Junín vs Cavul

9 de Julio vs Sarmiento

Fecha 11

Argentino vs 9 de Julio

Sarmiento vs Junín

Cavul vs Deportivo Baigorrita

Los Indios B vs Porteño

Ciclista vs Los Indios A

San Martín vs El Linqueño

Fecha 12 Rev.

San Martín vs Argentino

Ciclista vs El Linqueño

Los Indios B vs Los Indios A

Cavul vs Porteño

Sarmiento vs Deportivo Baigorrita

9 de Julio vs Junín

Fecha 13 Rev.

Argentino vs Junín

Deportivo Baigorrita vs 9 de Julio

Porteño vs Sarmiento

Los Indios A vs Cavul

El Linqueño vs Los Indios B

San Martín vs Ciclista



Fecha 14 Rev.

Ciclista vs Argentino

Los Indios B vs San Martín

Cavul vs El Linqueño

Sarmiento vs Los Indios A

9 de Julio vs Porteño

Junín vs Deportivo Baigorrita





Fecha 15 Rev.

Argentino vs Deportivo Baigorrita

Porteño vs Junín

Los Indios A vs 9 de Julio

El Linqueño vs Sarmiento

San Martín vs Cavul

Ciclista vs Los Indios B



Fecha 16 Rev.

Los Indios B vs Argentino

Cavul vs Ciclista

Sarmiento vs San Martín

9 de Julio vs El Linqueño

Junín vs Los Indios A

Deportivo Baigorrita vs Porteño