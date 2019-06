Anoche ganaron 9 de Julio y Cavul en la doble jornada

Nueve de Julio se impuso anoche como visitante a Deportivo Baigorrita por 82 a 63; en tanto que Cavul se adueñó del clásico de Lincoln a derrotar a El Linqueño por 71-54. Detalle:

Anoche

Mayores Cavul 71 vs El Linqueño 54

U17 Cavul 67 vs El Linqueño 53

Mayores Deportivo 63 vs 9 de Julio 82

U15 Sarmiento 49 vs Junín 39

U19 Sarmiento 41 vs Junín 66

U15 San Martín 54 vs Ciclista 45

U19 San Martín 46 vs Ciclista 81

Hoy

Club Cavul

17 U15 Cavul vs El Linqueño



Lunes 10

Club Sarmiento

19.30 U15 Sarmiento vs Argentino

21 U19 Sarmiento vs Argentino

Club Los Indios

19.30 U15 Los Indios vs Porteño

Club El Linqueño

19.30 U19 El Linqueño vs 9 de Julio

Club Ciclista (liguilla)

19.30 U15 Ciclista vs Cavul

21.30 U17 Ciclista vs Cavul



Martes 11

Club Sarmiento

19.30 U17 Sarmiento vs Junín

21 Mayores Sarmiento vs Junín